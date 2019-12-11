На машине с подложными номерами ездил не глава ГРС и не прокурор

В Бишкеке задержан водитель, ездивший на автомашине с подложными номерами. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД.

Задержанным оказался 22-летний бишкекчанин Н.Т. В отношении него составлен протокол о нарушении по статье 121 часть 4 Кодекса о нарушениях(управление транспортным средством с отсутствующими, подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками). Автомобиль марки "Мерседес" водворен на штрафстоянку.

В пресс-службе ведомства подчеркивают, что водитель не имеет никакого отношения к Государственной регистрационной службе и к органам прокуратуры.

Напомним, в социальных сетях появилась фотография, сделанная камерами фиксации нарушений ПДД "Безопасный город". На ней мужчина, похожий на главу ГРС Алмаза Мамбетова ехал вместе с девушкой, в которой пользователи соцсетей опознали заместителя председателя ГРС на автомобиле с подложными номерами. Тем не менее качество фотографии не позволяло с уверенностью утверждать о том, кто на самом деле находился в машине. Другие пользователи соцсетей утверждали, что за рулем находится 28-летний сотрудник Чуйской прокуратуры.