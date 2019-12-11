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В ЖК предлагают в 10 раз повысить штрафы за вождение в нетрезвом виде

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- Екатерина Улитина
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В 10 раз повысить штрафы за вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии на заседании Жогорку Кенеша предложил депутат ЖК Азамат Арапбаев.

На заседании Жогорку Кенеша, где обсуждают поправки в кодексы о нарушениях и проступках, депутат заявил, что для многих водителей действующий штраф за вождение в пьяном состоянии не является серьезным наказанием.

- Раньше водителей за вождение в нетрезвом виде можно было лишить водительских прав на определенный период. Сейчас за это же нарушение предусмотрен штраф в 17 тысяч сомов. Для многих водителей, эта сумма как 17 тыйынов. Нужно в 10 раз поднять штраф для водителей, которые пьяными садятся за руль, - сказал Арапбаев.

Заместитель начальника ГУОБДД Ыманалы Саркулов отметил, что ведомство рассматривает вопрос о повышении штрафов за вождение в нетрезвом состоянии.


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URL: https://www.vb.kg/383951
Теги:
Азамат Арапбаев, штраф, Кыргызстан, ГУОБДД
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Комментарии
Белес
11.12.2019, 12:34

мы за!!! с двумя руками и с двумя ногами)) из этих тварей выпивших погибают простые люди

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Самат
11.12.2019, 13:22

Туура сунуш. Ичимдик ичип алып унаа айдашып канча адамдын омурун алып жатышат. 

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