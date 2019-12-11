В ЖК предлагают в 10 раз повысить штрафы за вождение в нетрезвом виде

В 10 раз повысить штрафы за вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии на заседании Жогорку Кенеша предложил депутат ЖК Азамат Арапбаев.

На заседании Жогорку Кенеша, где обсуждают поправки в кодексы о нарушениях и проступках, депутат заявил, что для многих водителей действующий штраф за вождение в пьяном состоянии не является серьезным наказанием.

- Раньше водителей за вождение в нетрезвом виде можно было лишить водительских прав на определенный период. Сейчас за это же нарушение предусмотрен штраф в 17 тысяч сомов. Для многих водителей, эта сумма как 17 тыйынов. Нужно в 10 раз поднять штраф для водителей, которые пьяными садятся за руль, - сказал Арапбаев.

Заместитель начальника ГУОБДД Ыманалы Саркулов отметил, что ведомство рассматривает вопрос о повышении штрафов за вождение в нетрезвом состоянии.