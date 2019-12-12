Кортеж и виды Абу-Даби. Как встречали Сооронбая Жээнбекова в ОАЭ (фото)

Накануне вечером, 11 декабря, президент Сооронбай Жээнбеков прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Визит в ОАЭ Глава государства совершает по приглашению Наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ, Мухаммеда бин Заед Аль Нахайяна.

В рамках официального визита, запланированы двусторонние встречи с Наследным принцем Абу-Даби, Вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ Мухаммедом бин Рашид Аль Мактумом.

Кроме того, ожидаются встречи с представителями торгово-промышленной палаты, крупных компаний и деловых кругов ОАЭ, с Генеральным директором Фонда Зайед Хамад Салем бин Кардоус Аль Амери, а также с соотечественниками, временно проживающими в ОАЭ.

В рамках своего официального визита глава государства возложил венок к Мемориалу памяти павших воинов в городе Абу-Даби.

Церемония прошла с участием Роты почетного караула, под сопровождение военного оркестра. Глава государства почтил память солдат и государственных служащих Эмиратов, павших при исполнении долга перед отечеством, осмотрел зал воинской славы и оставил запись в книге почетных гостей.

Мемориальный комплекс "Wahat Al Karma" ("Оазис чести") представляет собой архитектурную композицию из 31 опирающейся друг на друга панели, на которых нанесены имена павших воинов. Он воплощает собой ценности единства и солидарности нации.

Официальный визит Сооронбая Жээнбекова продолжится сегодня, 12 декабря.