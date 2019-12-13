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В 2019 году экспорт увеличился на 14%, импорт снизился на 7,2%

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- Екатерина Улитина
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За январь-октябрь 2019 года экспорт товаров составил 1563,6 млн долл США и увеличился на 14,1 %. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В правительстве перечислили какие товары стали больше экспортировать:

  1. Золота в 1,6 раза;
  2. табак и табачные изделия - в 2,4 раза;
  3. мясо и мясных субпродуктов - в 2,1 раза;
  4. удобрений - в 1,7 раза;
  5. керамических изделий - в 1,7 раза;
  6. овощей - в 1,5 раза;
  7. фруктов и орехов - на 39,1 %;
  8. цемента - на 37,2 %;
  9. руд и концентратов драгоценных металлов - на 17,6 %;

За январь-октябрь 2019 года импорт товаров составил 4059,1 млн долл США и снизился на 7,2%. Снижение объемов импортных поступлений по сравнению с январем-октябрем 2018 года обусловлено уменьшением ввоза изделий из кожи в 2,3 раза, предметов одежды и принадлежностей к ней - в 1,8 раза, обуви - в 1,5 раза, химических нитей и волокон - на 27,9%, сахара и кондитерских изделий из сахара - на 25,6%, нефти и нефтепродуктов - на 19,4 %, пластмассы и изделий из нее - на 11,0%, резины и изделий из нее - на 7,8%.

Дефицит торгового баланса составил 2495,5 млн долл США и сократился на 17 %. Сокращение дефицита торгового баланса свидетельствует об улучшении торгового баланса посредством увеличения экспорта и снижения импорта.

Наблюдается увеличение импортозамещения товаров, одними из которых, например, являются:

  1. текстиль – импорт сократился на 16,4% или на 2,7 млн долл США. При этом, экспорт текстиля увеличился на 22,5% или на 335 тыс долл США, его производство увеличилось на 20,4%;
  2. изделия из кожи – импорт сократился в 2,3 раза или на 30,1 млн долл США. При этом, экспорт изделий из кожи увеличился в 3,4 раза (на 242%) или на 4,5 млн долл США, его производство увеличилось на 7,4%;
  3. цемент – импорт сократился на 3,6% или на 505 тыс долл США. При этом, экспорт цемента увеличился на 37,2% или на 8,1 млн долл США, его производство увеличилось на 6,3%.


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URL: https://www.vb.kg/384024
Теги:
торговля, правительство, экспорт, импорт, Кыргызстан
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