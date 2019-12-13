В 2019 году экспорт увеличился на 14%, импорт снизился на 7,2%

За январь-октябрь 2019 года экспорт товаров составил 1563,6 млн долл США и увеличился на 14,1 %. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В правительстве перечислили какие товары стали больше экспортировать:

Золота в 1,6 раза; табак и табачные изделия - в 2,4 раза; мясо и мясных субпродуктов - в 2,1 раза; удобрений - в 1,7 раза; керамических изделий - в 1,7 раза; овощей - в 1,5 раза; фруктов и орехов - на 39,1 %; цемента - на 37,2 %; руд и концентратов драгоценных металлов - на 17,6 %;

За январь-октябрь 2019 года импорт товаров составил 4059,1 млн долл США и снизился на 7,2%. Снижение объемов импортных поступлений по сравнению с январем-октябрем 2018 года обусловлено уменьшением ввоза изделий из кожи в 2,3 раза, предметов одежды и принадлежностей к ней - в 1,8 раза, обуви - в 1,5 раза, химических нитей и волокон - на 27,9%, сахара и кондитерских изделий из сахара - на 25,6%, нефти и нефтепродуктов - на 19,4 %, пластмассы и изделий из нее - на 11,0%, резины и изделий из нее - на 7,8%.

Дефицит торгового баланса составил 2495,5 млн долл США и сократился на 17 %. Сокращение дефицита торгового баланса свидетельствует об улучшении торгового баланса посредством увеличения экспорта и снижения импорта.

Наблюдается увеличение импортозамещения товаров, одними из которых, например, являются: