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Экс-депутат ЖК Равшан Жээнбеков арестован по делу о событиях в Кой-Таше

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- Екатерина Улитина
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Экс-депутат Жогорку Кенеша Равшан Жээнбеков арестован на время следствия. Решение сегодня, 14 декабря, принял Первомайский районный суд Бишкека.

По определению суда, Жээнбеков будет находится до 9 февраля 2020 года.

Равшан Жээнбеков был задержан 12 декабря по делу о событиях в Ко-Таше. Ему предъявлены уведомления о подозрении в трех тяжких преступлениях: организация массовых беспорядков, захват заложников и попытка захвата власти.

Напомним, 7-8 августа в селе Кой-Таш были проведены силовые операции принудительному приводу и задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. В результате событий тех дней, более 200 человек, в том числе сотрудники ГКНБ, МВД и гражданские лица получили травмы и ранения. Один сотрудник спецназа "Альфа" погиб от огнестрельного ранения.


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URL: https://www.vb.kg/384056
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Равшан Жээнбеков, заложник, массовые беспорядки, Кыргызстан, Арест, Кой-Таш
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