Удивительные последствия феминнале

Итоги уходящей недели таковы: феминистская выставка в Кыргызстане - это больше про политику, чем про правозащиту; националисты освоили новый инструмент борьбы с "непатриотизмом", президент собирается придать развитию ислама в республике научный импульс.

Письма от голой свободы

Через две недели после открытия первой феминистской выставки в Бишкеке конфликт традиционного и современного видений культуры в Кыргызстане шагнул в политическую плоскость. Удивительным образом арт–манифест против насилия в отношении женщин преобразился в требование снять с должности министра культуры, информации и туризма Азамата Жаманкулова.

На днях участницы феминнале, художницы из 22 стран, подготовили открытое письмо президенту Сооронбаю Жээнбекову. В первых строках этого послания они заявили, что намерены выразить свой протест и поделиться с главой государства негодованием по поводу нападок на выставку современного искусства в музее им. Гапара Айтиева.

"Символично, что этот акт государственного насилия над художницами был произведен в течение международной недели борьбы с насилием над женщинами" - говорится в обращении.

Большая часть претензий в этом письме адресована министру культуры Азамату Жаманкулову, цензурировавшему выставку, "действуя с подачи праворадикальных групп, не имеющих к культуре и искусству никакого отношения".

"Министр самовольно, в отсутствие какого–либо официально оформленного запрета либо постановления и откровенно называя это действие актом цензуры, запретил к показу несколько работ, и организаторы под его давлением были вынуждены снять их с экспозиции", - возмутились дамы.

Феминистки указали, что организаторам выставки продолжают публично поступать угрозы от праворадикальных групп, а милиция не предпринимает никаких действий по защите своих граждан от нападений экстремистов.

В конце этого документа весьма неожиданно - потому что вроде как собирались только "выражать протест и делиться негодованием" - появляется список требований, адресованный, вероятно, лично президенту.

Во–первых, феминистки настаивают на освобождении Азамата Жаманкулова с должности "ввиду его профессиональной непригодности". Во–вторых, восстановить в должности директора Кыргызского национального музея изобразительных искусств им. Г. Айтиева Миру Джангарачеву, "которая была вынуждена уволиться под давлением и угрозами со стороны нарушающих закон праворадикальных групп". В–третьих, защитить, согласно закону КР, команду феминнале от угроз, травли и нападений.

В четвертом требовании говорится о необходимости законодательно закрепить запрет цензуры и таким образом "пресечь все дальнейшие попытки цензуры в стране". С этой инициативой, наверное, надо было идти к депутатам - законотворческие функции в Кыргызстане исполняет парламент.

К слову, парламентарии скандал вокруг выставки фактически проигнорировали.

Ура–патриоты?

Весь этот хайп вокруг экспонатов феминнале, включая гневное письмо к президенту с требованиями о кадровых перестановках в правительстве и об издании закона против цензуры, был бы невозможен, конечно, если бы не представители "праворадикальной группы", пришедшие в музей со своим негодованием и камчой.

В числе "качков", испугавшись которых, по мнению Розы Отунбаевой, Жаманкулов уволил с поста Джангарачеву, широко известных в Кыргызстане борцов с либеральными ценностями "Кырк Чоро" не было. Кем бы ни были эти гражданские активисты, свою задачу они выполнили: вокруг выставки вспыхнул грандиозный скандал.

В минувший понедельник накал страстей вокруг феминнале в общем–то спал. Однако и тут "праворадикальная группа" сработала как хороший пиарщик феминисток. После того как Первомайский районный суд Бишкека не разрешил активистам собраться ни на Старой площади, ни перед памятником Уркуе Салиевой, чтобы "продолжить обсуждение вопроса о недопустимости подобных выставок в Кыргызстане", они решили провести акцию на колесах.

Патриоты назвали это шоу "Известный маршрут", обыграв название фильма Тимура Бирназарова "Неизвестный маршрут" и давая понять, что они точно знают, куда должна двигаться страна. Автобусы с плакатами "Не раздевайся, стыдно!", "Хоть разведись, но будь всегда с народом", "Нация выше прав!" проехали по улицам города. Участницы маршрута для пущего эффекта надели элечеки - в знак поддержки национальных традиций. Видимо, поэтому министр культуры посчитал, что участники акции прилагают невероятные усилия для сохранения кыргызской культурной идентичности, и лично поблагодарил их.

"Автобус с лозунгом "Нация выше закона" разъезжает по Бишкеку - и это накануне Дня прав человека, а министр культуры поддерживает акцию. Почему этот лозунг кощунствен? Для тех, кому не понятно, - это прямая отсылка к нацизму. В нацистской Германии, кстати, тоже запрещали авангардное искусство, называя его "дегенеративным". Мы пережили две мировые войны, и инициативы, подобные таким, заставляют содрогаться и напоминают о зарождении фашизма в Европе, ку–клусе–клана в США. Ведь все это начиналось с такой же категоричной риторики, как и у пассажиров этого автобуса, а ранее и у активистов, добившихся цензуры на выставку современного искусства, - такое мнение высказала на площадке "Азаттык" Акжибек Бейшебаева, магистрантка программы "Культурное наследие" Центрально–Европейского университета, автор телеграм–канала "Шелк культуры".

На самом деле участие государственных чиновников в акции ура–патриотов в контексте последних политических событий выглядит по крайней мере странно. Вряд ли министр культуры пытался подставить правительство и президента, но прямая поддержка противников феминнале - не самое дальновидное решение.

Дело в том, что социологи считают, что группировки националистического толка во многих странах существуют при негласной поддержке (в том числе финансовой) правящих кругов. В них нередко входят так называемые полезные идиоты, свято верящие в какую–то, пусть даже совершенно абсурдную идею, и готовые ее защищать с пеной у рта. Эти группы нужны правительству для того, чтобы при их помощи отвлекать внимание народных масс от проблем в социальной, экономической или политической сферах.

При этом, если присмотреться к существующей политической повестке дня, которую активно формируют прозападные общественно–политические силы в КР, становится очевидным: выход праворадикалов на сцену событий на руку не только властям, но и либералам. На фоне традиционалистов организаторы феминнале выглядят продвинутыми, свободными от стеореотипов и достойными подражания. В отличие от тех, до чьего уровня не собирается падать Роза Отунбаева.

Фактор веры

То, что организаторы феминнале попытались привлечь внимание президента к своей выставке через обращение, можно расценивать, как отсутствие у либерально настроенной части общества понимания позиции главы государства по этому вопросу. Сооронбай Жээнбеков ведь и правда не делал никаких заявлений на этот счет.

Так какова же реакция президента Кыргызстана на обнаженный перформанс?

Пока в столице решают, кто колхозник, а кто тонко чувствует авангардное искусство, Сооронбай Жээнбеков улетел с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. На следующей неделе планируется его поездка в Саудовскую Аравию.

"В ходе визита планируются переговоры Сооронбая Жээнбекова с наследным принцем Абу–Даби в узком и расширенном форматах, в ходе которых стороны обсудят перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово–экономической и культурно–гуманитарной сферах", - сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков.

Ожидается подписание ряда двусторонних соглашений в сферах образования, культуры, туризма, по реализации инфраструктурных проектов, в том числе строительства Исламской академии в Бишкеке.

Данияр Сыдыков добавил, что идея о создании Исламской академии в Кыргызстане возникла после переговоров президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и России Владимира Путина в Сочи в феврале 2019 года.

"Основной целью Исламской академии является предоставление высшего образования, подготовка и переподготовка кадров для государственных и негосударственных учреждений и религиозных организаций, а также повышение их квалификации", - разъяснил он.

Собственно, вот и ответ. Вместо того, чтобы участвовать во всеобщей истерии по поводу принятия или нет экспонатов феминнале как предметов искусства, Сооронбай Жээнбеков решил разобраться с проблемой, которая касается большей части жителей страны. В Кыргызстане 65 процентов населения - сельчане, исповедующие ислам. Не секрет, что мечетей и медресе в республике сегодня больше, чем школ. При этом качество духовного образования оставляет желать лучшего - иначе наши граждане не уезжали бы в Сирию, становясь на сторону запрещенных радикально–экстремистских объединений.

- В России, в Татарстане, уже действует подобная академия, и мы решили пойти тем же путем, ввиду того, что если мы не будем готовить свои кадры, то нам их будут поставлять другие страны. Кроме того, сегодня ясно, что назрела необходимость поднимать уровень развития исламской мысли в республике, формировать религиозную культуру и этику, создавать среду духовной интеллигенции и интеллектуалов. На мой взгляд, деятельность этой академии в будущем поможет сократить разрыв между возникшим в КР разрывом между светской и религиозной частью сообщества. Кроме того, в Исламской академии должна быть создана платформа научного развития, чтобы понимание ислама двигалось в сторону рационализма. Так что для Кыргызстана строительство Исламской академии - хорошая новость, - поделился с "Вечеркой" мнением теолог Кадыр Маликов.

Поездка главы государства в ОАЭ и Саудовскую Аравию, как и предмет переговоров с арабскими партнерами, свидетельствует, что, скорее всего, уже на следующих выборах важную роль будет играть такой фактор, как религиозные воззрения кандидата (в депутаты или в президенты). За два года своего президентства Сооронбай Жээнбеков - человек глубоко верующий - ни разу не пытался разыграть эту карту в борьбе за симпатии электората. Теперь же стало ясно, что президент находится на одной волне с большей частью кыргызстанцев, тех, которым перформансы без нижнего белья, как минимум, непонятны.

Автор: Анвар Ажиев