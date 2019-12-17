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В Чуйской области в машине 33-летнего мужчины найдено более 6 кг героина

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- Оксана Гут
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Сотрудниками СБНОН МВД пресечен канал сбыта тяжелых наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики успешно проведена спецоперация, направленная на вскрытие и пресечение устойчивого канала сбыта тяжелых наркотических средств в особо крупном размере из Баткенской области в Чуйскую область.

Так, 11 декабря 2019 года в результате проведенных мероприятий сотрудниками СБНОН МВД КР на стационарном посту Ысык-Атинского района Чуйской области при досмотре автомашины у гр. А.А. 1986 г.р. в сумке было обнаружено и изъято вещество белого цвета, со специфическим запахом. Согласно заключения химической экспертизы обнаруженное и изъятое вещество является наркотическим веществом "героин", весом 6 кг 140 гр.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления предусмотренного статьей 267 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

В ходе дальнейших проведенных специальных следственных действий сотрудниками СБНОН 13 декабря в Баткенской области был задержан организатор устойчивого канала сбыта гражданин Р.У. 1968 года рождения.

В настоящее время подозреваемые лица водворены в ИВС. Начато досудебное расследование.


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URL: https://www.vb.kg/384113
Теги:
Баткенская область, задержание, наркотики, Чуйская область, Кыргызстан, наркотрафик
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