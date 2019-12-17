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Учителей в КР научат говорить со школьниками о вопросах религии и бедности

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане для учащихся 5-6 классов будут проводиться онлайн уроки. Об этом сообщает пресс-служба МОиН КР.

Министерство образования и науки КР в сотрудничестве с ЮНЕСКО и Центром социальной интеграции в рамках проекта "Создание цифровых

методологических подходов для междисциплинарных образовательных компетенций" подготовило учебные материалы для онлайн-курсов для 5-6 классов.

Учебные материалы подготовлены по предметам - география, биология, естествознание, история, языки (кыргызский, английский, русский). Они размещаются на специальную платформу, где их сможет использовать любой учитель.

Материалы концентрируют внимание на современных глобальных проблемах - толерантность, дискриминация, миграция, демография. Кроме того, охватываются вопросы окружающей среды, повышения медийной и информационной грамотности. Вместе с тем сквозными темами для всех модулей являются гендерное равенство и ИКТ-грамотность.

Онлайн-инструменты были представлены на специально организованном семинаре. Соответствующие специалисты обучили педагогов преподаванию с использованием онлайн-материалов.

Подготовка учителей для работы с онлайн-материалами в пилотных школах будет организована в январе 2020 года. Учителей научат говорить со школьниками о таких вопросах, как религия, бедность. В рамках апробации учителя протестируют учебные материалы.


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URL: https://www.vb.kg/384126
Теги:
Министерство образования, образование, школа, Кыргызстан
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