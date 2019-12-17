Часы и сумки Матраимовых за десятки миллионов сомов

Члены семьи Матраимовых в социальных сетях демонстрировали предметы роскоши: сумки, часы, автомобили, брендовые вещи. Издание Factcheck.kg исследовали фотографии, опубликованные с 2015 по 2017 годы и смогли найти очень похожие предметы в лукбуках элитных брендов. Судя по этим данным, только аксессуары, которые покупают себе Матраимовы могут стоить десятки миллионов сомов.

Свое расследование издание провело совместно с Bellingcat.

В настоящее время статья не открывается по неизвестным причинам.

Статья начинается с перечисления официальных доходов Райымбека Матраимова, которые он публиковал в декларации, находясь на посту заместителя председателя Государственной Таможенной службы.

Декларация за 2015 год

В 2015 году в декларации числится квартира и годовой доход в размере 587,4 тыс. сомов (48 тыс. 948 сомов в месяц).

У близких родственников - жены и тех, кто находится на иждивении у чиновника - доходов и имущества не было.

Декларация за 2016 год

В отличие от 2015 года, в 2016-м зарплата чиновника увеличивается до 71 тыс. сомов в месяц, а у близких родственников появляется доход. Семья покупает коттедж и получает 12,6 млн сомов от продажи скота и других гражданско-правовых актов.

В общем за два года семья Раимбека Матраимова получает доход в 15,6 млн сомов.

Расходы

Издание проанализировало фотографии, которые загружала в соцсети жена чиновника с 2015 по 2017 годы. Кроме того, журналисты получили фотографии от источников.

Как оказалось, многие вещи на фотографиях супруги Матраимова практически идентичны продуктам известных мировых брендов класса "люкс".

В социальных сетях на обложке и на аватаре у Уулкан или, как она себя называет, Аманды Тургуновой размещена фотография руки на букете роз. Датируется она октябрем 2015 года. И только на этом фото мы насчитали аксессуаров на более чем 1 миллион сомов. Два браслета, очень похожие на браслеты Cartier, сделанные из обычного и белого золота с бриллиантами по периметру. Суммарная стоимость только этих украшений превышает годовой доход Раимбека Матраимова и близких родственников за 2015 год.

*Остальные украшения идентифицировать не удалось.

15 апреля 2015 года Аманда Тургунова публикует в соцсетях фотографию за подписью "подарок от ... (три сердца)". Под подарком подразумевается Lexus GX 460. Машина также указана в декларации бывшего чиновника. Оттуда мы узнаем, что Lexus 2014 года выпуска. В рекламных объявлениях за 2015 год цена составляла более 4,5 миллионов сомов.

Коллекция часов

У супруги Матраимова, судя по фотографиям из социальных сетей, не одна пара часов. Самые любимые (встречаются чаще всего) часы, идентифицированные как швейцарские часы класса "люкс" Hublot.

Швейцарскую коллекцию продолжают часы, которые выглядят точно также, как золотые часы с бриллиантами Rolex.

Часы от итальянской компании Bulgari в виде змейки стоят 978 642 сомов. На фото у Уулкан такие же часы.

А эти часы с фото точно такие же, как Cartier за 1 376 045 сомов.

*Стоимость украшений на фотографиях от 2016 года и начала 2017 года считаем в сравнении с доходом по месту основной работы Раимбека Матраимова по декларации за 2016 год.

Это часы Chanel судя по надписи на коробке, их цена – 1 396 964 сомов.

На очередном фото часы, идентифицированные как Chopard, стоимостью 1 236 313 cомов.

И еще одни часы Chopard стоимостью 1 299 210 сомов.

Часы сына Раимбека Матраимова, которые выглядят точно также, как эти.

Одежда

Издание утверждает, что на фотографиях жены Райымбека Матраимова, они насчитали не менее 30 видов одежды, сумок, обуви и аксессуаров дорогих брендов.

Например, зеленое платье от Dolce&Gabbana со стрекозами стоит 199,1 тыс. сомов. Тургунова на фото ниже в точно таком же платье.

Сумка Dolce&Gabbana без скидок (прошло более 2 лет с момента публикации) стоит 513,3 тыс. сомов, у нее на коленях на одной из фотографий расположилась точно такая же.

И другое

Помимо вышеперечисленного, в социальных сетях есть множество фотографий с отдыха семьи: пятизвездочные отели в Дубаях, прогулки в Германии, отдых на яхте и в ресторанах, и многое другое.

Редакция Factcheck.kg составила список всех предметов одежды и аксессуаров, которые им удалось идентифицировать по брендам и маркам, а также определить стоимость. Ознакомиться с этим списком можно по ссылке.