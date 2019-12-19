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Адвокат: Прокуратура до сих не знает, чем именно болеет Атамбаев

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- Бакыт Стамов
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Сегодняшний судебный процесс по делу незаконного освобождения Азиза Батукаева вновь был перенесен в связи с отсутствием бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом редакции VB.KG сообщила адвокат экс-генпрокурора Индиры Джолдубаевой Алия Турумбекова.

По ее словам, прокуратура ходатайствовала перед судом, чтобы следующий судебный прошел в СИЗО ГКНБ. В итоге суд удовлетворил просьбу главного надзорного органа.

- Это полный абсурд! Просто слов нет! Прокурор не знает, чем болеет Атамбаев и в то же время просит суд из-за болезни экс-президента провести процесс в СИЗО. Основанием для него послужили якобы погодные условия, мол, Атамбаев может заболеть. Я в ответ сказала, что мы не против ехать в СИЗО, но ведь все нужно сделать по закону. Мы сюда приезжаем, практически, только для переклички. Кто есть, кого нет, и мы потом уезжаем. Я говорю, вы отправьте запрос, чтобы вам дали официальное заключение врачей, чем болеет Атамбаев и может ли он участвовать в суде. Ведь если нет, то наш приезд в СИЗО ничем не поможет ему, - сказала адвокат.

Юрист недоумевает, почему до сих пор прокуратура официально не установила болезнь Атамбаева.

- Последние три процесса были отложены из-за болезни Атамбаева, а они до сих не отправили запрос. Ведь если мы не получим официальное заключение врачей, то проведение судебного процесса в СИЗО ГКНБ также не получится провести. Вы узнайте вначале, может ли он участвовать на процессе и только исходя от этого назначать дату судебного процесса. Мы устали просто так приезжать на перекличку, - добавила Турумбекова.


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URL: https://www.vb.kg/384198
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Комментарии
Болотбек
19.12.2019, 15:43

Бардак,везде бардак.

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