COVID-19. КР ввел карантин и для прибывающих из Японии, Южной Кореи, Ирана

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Алтынай Омурбекова провела очередное заседание Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

В ходе заседания отмечено, что на 24 февраля в республике подтвержденных случаев коронавируса нет. Под медицинским наблюдением в условиях стационара находятся 143 человека, под медицинским наблюдением по месту жительства находятся – 391 человек. Все контрольно-пропускные пункты на государственной границе Кыргызской Республики продолжают работать в усиленном режиме.

Представители министерства здравоохранения, Государственной пограничной службы, министерства иностранных дел и других соответствующих служб рассказали о проводимой работе по реализации комплекса мер по профильным направлениям.

Министерство здравоохранения, учитывая ситуацию в мире по коронавирусу, приняло решение внести изменения в алгоритм действий, разработанный согласно клиническому руководству Всемирной организации здравоохранения. Согласно ему, лица, прибывающие из Японии, Южной Кореи и Ирана (список будет дополнятся в зависимости от эпидемиологической ситуации в мире) также, как и лица, приезжающие из Китайской Народной Республики будут находиться на карантине в специализированных помещениях в течение 14 дней.

Как было отмечено в очередной раз, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус не передается через посылки и предметы. Вирус не выдерживает температуры 40°С и не очень стоек в окружающей среде.

С конца января 2020 года все лица, приезжающий из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, в обязательном порядке проходят обследование, карантин и потом пропускаются на территорию страны.

Алтынай Омурбекова сказала, что правительство принимает необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

По итогам совещания вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова дала ряд поручений профильным государственным органам.

Так, министерству иностранных дел продолжать работу с гражданами Кыргызской Республики, находящимися на территории Китайской Народной Республики в целях защиты их прав и здоровья, министерству образования и науки - на постоянной основе проводить информационно-разъяснительную работу среди учащихся образовательных организаций информацию о коронавирусе и правилах личной гигиены по недопущению вируса.

Министерству экономику поручено завершить разработку Плана антикризисных мер по недопущению спада экономических показателей страны в связи со складывающейся ситуацией в КНР.

Государственному агентству антимонопольного регулирования поручено продолжать работу по мониторингу цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, а также на основные продукты питания, в целях недопущения необоснованного повышения цен на них.