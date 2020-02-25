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COVID-19. КР ввел карантин и для прибывающих из Японии, Южной Кореи, Ирана

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- Оксана Гут
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Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Алтынай Омурбекова провела очередное заседание Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

В ходе заседания отмечено, что на 24 февраля в республике подтвержденных случаев коронавируса нет. Под медицинским наблюдением в условиях стационара находятся 143 человека, под медицинским наблюдением по месту жительства находятся – 391 человек. Все контрольно-пропускные пункты на государственной границе Кыргызской Республики продолжают работать в усиленном режиме.

Представители министерства здравоохранения, Государственной пограничной службы, министерства иностранных дел и других соответствующих служб рассказали о проводимой работе по реализации комплекса мер по профильным направлениям.

Министерство здравоохранения, учитывая ситуацию в мире по коронавирусу, приняло решение внести изменения в алгоритм действий, разработанный согласно клиническому руководству Всемирной организации здравоохранения. Согласно ему, лица, прибывающие из Японии, Южной Кореи и Ирана (список будет дополнятся в зависимости от эпидемиологической ситуации в мире) также, как и лица, приезжающие из Китайской Народной Республики будут находиться на карантине в специализированных помещениях в течение 14 дней.

Как было отмечено в очередной раз, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус не передается через посылки и предметы. Вирус не выдерживает температуры 40°С и не очень стоек в окружающей среде.

С конца января 2020 года все лица, приезжающий из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, в обязательном порядке проходят обследование, карантин и потом пропускаются на территорию страны.

Алтынай Омурбекова сказала, что правительство принимает необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

По итогам совещания вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова дала ряд поручений профильным государственным органам.

Так, министерству иностранных дел продолжать работу с гражданами Кыргызской Республики, находящимися на территории Китайской Народной Республики в целях защиты их прав и здоровья, министерству образования и науки - на постоянной основе проводить информационно-разъяснительную работу среди учащихся образовательных организаций информацию о коронавирусе и правилах личной гигиены по недопущению вируса.

Министерству экономику поручено завершить разработку Плана антикризисных мер по недопущению спада экономических показателей страны в связи со складывающейся ситуацией в КНР.

Государственному агентству антимонопольного регулирования поручено продолжать работу по мониторингу цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, а также на основные продукты питания, в целях недопущения необоснованного повышения цен на них.


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URL: https://www.vb.kg/385682
Теги:
грипп, Иран, Китай, Южная Корея, правительство, эпидемия, Кыргызстан, Алтынай Омурбекова
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Комментарии
Чел
25.02.2020, 15:35

В показанных новостных сьемках, кадрах видно что все кровати располагаются в одном большом помещении и фактически могут заражать друг друга. Один приток воздуха и распределение на всех создают условия для заражения друг друга. Во вторых, 14 дней карантина оказывается недостаточным сроком и он может и более 36 дней, как в таком случае оценивать заявление наших специалистов? В третьих надо тотально закрыть границы и не впускать в страну людей из зараженных стран, даже если это специалисты или официальные лица. Не дай Всевышний произойдет непоправимое и с нашим уровнем, состоянием медицины, противовирусных и пр служб в одночасье ситуация превратится в необратимый процесс. Все толковые кадры  уехали, остались кто не смог или недоучки и разводилы и все это должно вселять в нас уверенность и оптимизм? Может перед лицом катастрофы наши хапуги, хотя бы из за чувства самосохранения, расширят финансирование и примут еще более надежные, суровые меры. Такое ощущение что чиновники не смотрят соцсети и не видят, не оценивают всего того ужаса который несет эта зараза. Лучше сейчас на превентивные меры потратится чем потом в сто раз больше денег выделять, но главное люди пострадают. Мое мнение нашему правительству надо ставить неуд. Все опять низвели на простоту и абы как, может пронесет? Я бы очень хотел чтобы я ошибся и был поруган всеми, но вот подход правительства к этой катастрофе удручает и вообще должен был вести сам Премьер министр КР и быть недоволен бодрым рапортам арбузо-раздутым с щелочками для глаз  лицам. Посевную обсуждают и то серьезнее нежели это мероприятие, кто потом сеять будет, жать, потреблять в итоге ???     

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