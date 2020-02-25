COVID-19. КР ввел карантин и для прибывающих из Японии, Южной Кореи, Ирана

В показанных новостных сьемках, кадрах видно что все кровати располагаются в одном большом помещении и фактически могут заражать друг друга. Один приток воздуха и распределение на всех создают условия для заражения друг друга. Во вторых, 14 дней карантина оказывается недостаточным сроком и он может и более 36 дней, как в таком случае оценивать заявление наших специалистов? В третьих надо тотально закрыть границы и не впускать в страну людей из зараженных стран, даже если это специалисты или официальные лица. Не дай Всевышний произойдет непоправимое и с нашим уровнем, состоянием медицины, противовирусных и пр служб в одночасье ситуация превратится в необратимый процесс. Все толковые кадры уехали, остались кто не смог или недоучки и разводилы и все это должно вселять в нас уверенность и оптимизм? Может перед лицом катастрофы наши хапуги, хотя бы из за чувства самосохранения, расширят финансирование и примут еще более надежные, суровые меры. Такое ощущение что чиновники не смотрят соцсети и не видят, не оценивают всего того ужаса который несет эта зараза. Лучше сейчас на превентивные меры потратится чем потом в сто раз больше денег выделять, но главное люди пострадают. Мое мнение нашему правительству надо ставить неуд. Все опять низвели на простоту и абы как, может пронесет? Я бы очень хотел чтобы я ошибся и был поруган всеми, но вот подход правительства к этой катастрофе удручает и вообще должен был вести сам Премьер министр КР и быть недоволен бодрым рапортам арбузо-раздутым с щелочками для глаз лицам. Посевную обсуждают и то серьезнее нежели это мероприятие, кто потом сеять будет, жать, потреблять в итоге ???