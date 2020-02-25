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Лже-адвокат в 2014 году взял за услуги $14 тысяч и скрылся. Он задержан

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- Оксана Гут
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В Сокулукском районе задержан мужчина по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

10 декабря 2019 года в органы внутренних дел Сокулукского района с заявлением обратился 65-летний гражданин А.У. о принятии мер в отношении мужчины, который в 2014 году, войдя в доверие к заявителю, обманным путем завладел денежными средствами в сумме 14000 тысяч долларов США. Мужчина тогда представился адвокатом и пообещал окончить уголовное дело возбужденное в отношении сына заявителя, но не выполнив свои обязательства скрылся.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 204 (Мошенничество) УК КР и начато досудебное производство.

В ходе досудебного производства сотрудниками милиции была установлена личность мужчины, которым оказался 60-летний Д.С. Кроме того было установлено, что приказом министерства юстиции КР от 12 февраля 2009 года вышеуказанный мужчина был лишен лицензии на право занятия адвокатской деятельностью, т.е. на момент получения денежных средств от заявителя он не являлся адвокатом.

22 февраля текущего года подозреваемый Д.С. был водворен в изолятор временного содержания ОВД Сокулукского района и в последующем в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО№1 города Бишкек.

В настоящее время следственная служба не исключает факт того, что от действий вышеуказанного подозреваемого могли пострадать и другие граждане.

В связи с чем ОВД Сокулукского района обращается к возможным пострадавших от мошеннических действий вышеуказанного гражданина и просит сообщить в органы внутренних дел по следующим номерам:

Дежурная часть ГУВД Чуйской области 0312 43-01-27, дежурная часть ОВД Сокулукского района 0312 60-75-67, 03134 5-33-80.


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URL: https://www.vb.kg/385695
Теги:
мошенничество, розыск, Сокулукский район, Чуйская область, Кыргызстан, уголовное дело, адвокат
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