Дело Атамбаева и его сторонников о событиях в Кой-Таше передано в суд

Дело о событиях в Кой-Таше 7-8 августа передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По информации надзорного органа по данному делу в качестве обвиняемых проходит 14 человек, в том числе экс-президент Алмазбек Атамбаев. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений по 10 статьям Уголовного кодекса.

ст. 39, ст. 309 (покушение на насильственный захват власти); ст.355 (угроза или насилие в отношении представителя власти), ст.337 (воспрепятствование деятельности следователя), ст.244 (захват заложников), ст. 264 (массовые беспорядки), ст.130 (убийство), ст.39, ст.130 (покушения на убийство), ст.253 (незаконный оборот оружия), ст.257 (хищение или вымогательство огнестрельного оружия), ст.338 (угроза и насилие в связи с досудебным производством)

24 февраля 2020 года по результатам изучения материалов уголовного дела обвинительный акт был утвержден Генеральным прокурором Кыргызской Республики.

25 февраля 2020 года копии обвинительного акта были вручены указанным выше обвиняемым лицам и в тот же день уголовное дело было направлено в Первомайский районный суд г.Бишкек для рассмотрения по существу.

Также в отношении еще 5 лиц уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ними соглашения о сотрудничестве. В настоящее время дело расследуется СС МВД КР.

Список обвиняемых:

1. Атамбаев Алмазбек - экс-президент КР

2. Ниязов Фарид - экс-глава аппарата президента

3. Джеенбеков Равшан - экс-депутат ЖК

4. Карамушкина Ирина - депутат ЖК

5. Кодуранова Асель - депутат ЖК

6. Жолдубаева Кундуз - пресс-секретарь СДПК

7. Сагымбаев Канат - экс-сотрудник девятой службы ГКНБ, телохранитель Алмазбека Атамбаева

8. Мискенбаев Мээрбек - экс-депутат ЖК

9. Баабиев Фархат - сторонник Алмазбека Атамбаева

10. Осмоналиев Канат - участник кой-ташских событий

11. Карыпбек уулу Рыспек - участник кой-ташских событий

12. Шаменов Марат - участник кой-ташских событий

13. Капарбек уулу Нооруз - участник кой-ташских событий

14. Какебаев Асангельды - участник кой-ташских событий