Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Дело Атамбаева и его сторонников о событиях в Кой-Таше передано в суд

502  2
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Дело о событиях в Кой-Таше 7-8 августа передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По информации надзорного органа по данному делу в качестве обвиняемых проходит 14 человек, в том числе экс-президент Алмазбек Атамбаев. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений по 10 статьям Уголовного кодекса.

  1. ст. 39, ст. 309 (покушение на насильственный захват власти); 
  2. ст.355 (угроза или насилие в отношении представителя власти), 
  3. ст.337 (воспрепятствование деятельности следователя), 
  4. ст.244 (захват заложников), 
  5. ст. 264 (массовые беспорядки), 
  6. ст.130 (убийство), ст.39,
  7. ст.130 (покушения на убийство), 
  8. ст.253 (незаконный оборот оружия),
  9. ст.257 (хищение или вымогательство огнестрельного оружия),
  10. ст.338 (угроза и насилие в связи с досудебным производством)

24 февраля 2020 года по результатам изучения материалов уголовного дела обвинительный акт был утвержден Генеральным прокурором Кыргызской Республики.

25 февраля 2020 года копии обвинительного акта были вручены указанным выше обвиняемым лицам и в тот же день уголовное дело было направлено в Первомайский районный суд г.Бишкек для рассмотрения по существу.

Также в отношении еще 5 лиц уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ними соглашения о сотрудничестве. В настоящее время дело расследуется СС МВД КР.

Список обвиняемых:

1. Атамбаев Алмазбек - экс-президент КР

2. Ниязов Фарид - экс-глава аппарата президента

3. Джеенбеков Равшан - экс-депутат ЖК

4. Карамушкина Ирина - депутат ЖК

5. Кодуранова Асель - депутат ЖК

6. Жолдубаева Кундуз - пресс-секретарь СДПК

7. Сагымбаев Канат - экс-сотрудник девятой службы ГКНБ, телохранитель Алмазбека Атамбаева

8. Мискенбаев Мээрбек - экс-депутат ЖК

9. Баабиев Фархат - сторонник Алмазбека Атамбаева

10. Осмоналиев Канат - участник кой-ташских событий

11. Карыпбек уулу Рыспек - участник кой-ташских событий

12. Шаменов Марат - участник кой-ташских событий

13. Капарбек уулу Нооруз - участник кой-ташских событий

14. Какебаев Асангельды - участник кой-ташских событий


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385729
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Генеральная прокуратура, суд, Кыргызстан, уголовное дело, Кой-Таш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
Саян
26.02.2020, 11:43

суду нужно быть справедливым в отношении этой банды

-1
Цитировать
Жалоба модератору
Источник
26.02.2020, 12:06

Атамбаев, как непосредственный зачинщик всего, что произошло после, а также итога произошедшего, потому как именно его наплевательское отношение на законы страны, игнорирование приглашения к следователю по громкому делу по незаконному освобождению Батукаева, тем самым создание условий для нестабильности в стране и противодействую действующей законной власти стали причиной всего. Его сторонники также должны нести ответственность перед законом за свое соучастие в творимом беспределе Атамбаева в стране и неподчинение законам Кыргызской Республики. Ведь сам же Атамбаев говорил, что перед законом должны быть все равны, и если кто-то совершит преступление то, он должен нести полную ответственность перед законом. И следуя сказанному бывший президент со своим окружением должны понести полную ответственность перед законом республики, по всей его строгости.

И в Кыргызстане не должно быть неприкасаемых. Это, кстати, тоже было сказано Атамбаевым.

-1
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  