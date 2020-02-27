Члены ОПГ с Кара-Суу отобрали у бизнесмена машину и требовали $13 тысяч

Сотрудники ОБОП СКМ УВД Ошской области в ходе оперативно-профилактических мероприятий задержали вымогателей с поличным. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В феврале 2020 года с заявлением в УВД Ошской области обратился гражданин, занимающийся предпринимательством, и сообщил о фактах вымогательства со стороны неких лиц и завладении его имуществом.

Было установлено, что в начале февраля 2020 года несколько неизвестных лиц азиатской внешности в одном из микрорайонов г. Ош, угрожая расправой, заставили переписать на них и завладели автомашиной "Opel", принадлежащей предпринимателю. Через несколько дней эти же лица путем угроз отобрали денежные средства в сумме более чем 3000 долларов США и вымогали еще. Общая сумма вымогаемых денежных средств - 13 000 долларов США.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, в УВД Ошской области следствием осуществлялось досудебное производство по признакам преступления предусмотренного ст.203 ч.2 "Вымогательство" УК Кыргызской Республики.

Имелись все признаки совершения преступления организованной группой, подразделения ОБОП СКМ УВД области начали оперативную разработку.

Накануне в ходе проведения оперативно-профилактических и следственных мероприятий сотрудниками ОБОП СКМ УВД Ошской области при содействии ОСО (СОБР) во время получения очередной вымогаемой суммы в 2800 долларов США задержан один из подозреваемых - ранее многократно судимый Р.З. 1973 г.р. уроженец Кара-Суйского района. Второго подозреваемого гражданина И.М. 1992 года рождения, тоже уроженца Кара-Суйского района, задержали когда он был за рулем автомобиля марки "Opel", отобранного у потерпевшего.

По данным СКМ УВД Ошской области оба задержанные подозреваемые лица состоят на оперативном учете МВД как члены ОПГ.

Досудебное расследование по данному факту продолжается. Проводится работа по установлению других соучастников преступления.