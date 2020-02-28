Минздрав КР просит не собираться на жума-намаз в мечети из-за коронавируса

Министерство здравоохранения КР направило письмо в Госкомитет по делам религий и Духовное управление мусульман Кыргызстана с просьбой ограничить количество людей на жума-намазе. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщил глава Минздрава Космосбек Чолпонбаев.

В связи с ситуацией по распространению COVID-2019 в мире ведомство рекомендует избегать места массового скопления людей.

"Конечно, никто не запретит проведение жума-намаза. Но молится, я думаю, можно и дома. Мы обсудим этот вопрос с ДУМК", - отметил Чолпонбаев.

Он также просит граждан меньше посещать тои и другие массовые мероприятия и строго соблюдать санитарную гигиену. При этом глава Минздрава уточнил, что это всего лишь рекомендации.

По данным Космосбека Чолпонбаева, в Кыргызстане по-прежнему не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день было проведено 919 исследований на COVID-2019 и их результаты отрицательные.