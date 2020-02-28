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Минздрав КР просит не собираться на жума-намаз в мечети из-за коронавируса

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- Оксана Гут
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Министерство здравоохранения КР направило письмо в Госкомитет по делам религий и Духовное управление мусульман Кыргызстана с просьбой ограничить количество людей на жума-намазе. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщил глава Минздрава Космосбек Чолпонбаев.

В связи с ситуацией по распространению COVID-2019 в мире ведомство рекомендует избегать места массового скопления людей.

"Конечно, никто не запретит проведение жума-намаза. Но молится, я думаю, можно и дома. Мы обсудим этот вопрос с ДУМК", - отметил Чолпонбаев.

Он также просит граждан меньше посещать тои и другие массовые мероприятия и строго соблюдать санитарную гигиену. При этом глава Минздрава уточнил, что это всего лишь рекомендации.

По данным Космосбека Чолпонбаева, в Кыргызстане по-прежнему не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день было проведено 919 исследований на COVID-2019 и их результаты отрицательные.


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URL: https://www.vb.kg/385797
Теги:
грипп, мечеть, ДУМК, Кыргызстан, Космосбек Чолпонбаев, той, Минздрав
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Комментарии
Ученый
28.02.2020, 13:25

Нужно штрафовать

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марат
28.02.2020, 15:43

Надо не рекомендовать, а запретить срочно указом Президента  или законом ЖК (пока на 2 месяца) проведение массовых мероприятий и торжеств в ресторанах, кафе, стадионах и показ в кинотеатрах. Ввести карантин в школах с 1 марта до 1 апреля. Надо предпринять максимально предупредительные и профилактические меры. Надо честно признаться, мы не в состоянии бороться с коронавирусом, если он у нас обнаружится.  

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