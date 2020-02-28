В Сокулуке муж облил жену бензином и она загорелась от газовой плиты

Сотрудниками милиции ОВД Сокулукского района в рамках проведения профилактических мероприятий задержан мужчина, который подозревается в убийстве жены. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

12 февраля текущего года в ОВД Сокулукского района из территориальной больницы поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение госпитализирована женщина с ожогами. На следующий день от полученных ожогов она скончалась в больнице.

Выехав на место, следственно-оперативная группа ОВД Сокулукского района установила личность женщины, ею оказалась 42-летняя М.О. жительница одного из села Сокулукского района Чуйской области.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Сокулукского района. Было начато досудебное производство. Назначены необходимые экспертизы.

В рамках досудебного производства и в ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками милиции ОВД Сокулукского района по подозрению задержали мужа погибшей женщины, им оказался 46-летний М.А. В настоящий момент ему уже предъявлено обвинение согласно ст. 130 (убийство) УК Кыргызской Республики, он был водворён в ИВС.

По предварительным данным, выяснилось, что в день случившегося подозреваемый (муж) пришел домой пьяным, попросил жену приготовить ему поесть. А потом, разозлившись на то, что женщина готовит слишком медленно на электрической плите, мужчина вылил на жену бензин из пластиковой бутылки. После потребовал, чтоб женщина воспользовалась газом. Когда женщина включила газовую плиту, ее охватил огонь. Она получила ожоги и была госпитализирована в больницу, а через день от полученных ожогов она скончалась.

Досудебное производство продолжается.