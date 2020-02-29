КР вводит ограничения на въезд граждан КНР, Ирана, Японии, Кореи и Италии

Кыргызстан с 1 марта вводит временные ограничения на въезд граждан Китайской Народной республики, Ирана, Японии, Южной Кореи и Италии. Об этом сообщает пресс-служба правительства, сообщая о заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

В правительстве подчеркнули, что список стран будет пополняться.

Исключение будут сделаны только для лиц, имеющих дипломатические паспорта.

Также с 1 марта будет приостановлено оформление приглашений в Кыргызстан для граждан указанных государств.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова отметила, что эта вынужденная временная мера в связи с тем, что ситуация в мире стремительно меняется.

"Это решение объясняется целями обеспечения безопасности и защиты здоровья населения Кыргызской Республики и недопущения распространения коронавирусной инфекции", – сказала она.

Она пояснила, что в мире более 50 стран, где выявили случаи заболевания коронавирусом, но в указанных пяти странах таких случаев более 100-1000. Также граждане тех стран, где выявили менее 10 случаев заболевания коронавирусом, при пересечении государственной границы Кыргызской Республики будут находиться в обсервации в течение трех дней.

"Все граждане Кыргызской Республики, временно проживающие или пребывающие в странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, после приезда на родину в обязательном порядке будут проходить обследование и 14-дневный карантин и только после этого пропускаться на территорию страны", – напомнила вице-премьер-министр.

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев сообщил, что на 28 февраля в республике подтвержденных случаев коронавируса нет.