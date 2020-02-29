Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

КР вводит ограничения на въезд граждан КНР, Ирана, Японии, Кореи и Италии

22  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан с 1 марта вводит временные ограничения на въезд граждан Китайской Народной республики, Ирана, Японии, Южной Кореи и Италии. Об этом сообщает пресс-служба правительства, сообщая о заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

В правительстве подчеркнули, что список стран будет пополняться.

Исключение будут сделаны только для лиц, имеющих дипломатические паспорта.

Также с 1 марта будет приостановлено оформление приглашений в Кыргызстан для граждан указанных государств.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова отметила, что эта вынужденная временная мера в связи с тем, что ситуация в мире стремительно меняется.

"Это решение объясняется целями обеспечения безопасности и защиты здоровья населения Кыргызской Республики и недопущения распространения коронавирусной инфекции", – сказала она.

Она пояснила, что в мире более 50 стран, где выявили случаи заболевания коронавирусом, но в указанных пяти странах таких случаев более 100-1000. Также граждане тех стран, где выявили менее 10 случаев заболевания коронавирусом, при пересечении государственной границы Кыргызской Республики будут находиться в обсервации в течение трех дней.

"Все граждане Кыргызской Республики, временно проживающие или пребывающие в странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, после приезда на родину в обязательном порядке будут проходить обследование и 14-дневный карантин и только после этого пропускаться на территорию страны", – напомнила вице-премьер-министр.

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев сообщил, что на 28 февраля в республике подтвержденных случаев коронавируса нет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385816
Теги:
граница, правительство, эпидемия, Кыргызстан, Алтынай Омурбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  