Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

МВД: Во время событий в Кой-Таше Курсан Асанов ужинал в ресторане

373  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба МВД заявила, что экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов вводит общественность в заблуждение, а в первый день спецоперации в Кой-Таше вводил в заблуждение правительство и аппарат президента, сообщая, что находится на месте событий. По данным МВД, в это время он ужинал с друзьями в ресторане и поехал в Кой-Таш лишь спустя 1,5 часа после получения сообщения.

В МВД уверены, что если бы Курсан Асанов прибыл на место событий без промедления и незамедлительно принял бы меры по наведению порядка, то спецназ могли бы не захватить в заложники, а глава ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов не получил бы тяжелую травму.

Министерство сделало это заявление, после того, как Курсан Асанов рассказал прессе о своей точке зрения. Он заявил, что не понимает за что его судят, так как он выполнял приказ руководства.

МВД рассказало о хронологии 7 августа.

"7 августа 2019 года, в 20:00 часов в дежурную часть поступила информация о перестрелке в верхней части села Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области.

На тот момент, министр внутренних дел и его заместитель, в связи с событиями в местности Солтон-Сары находились в Нарынской области. Другой заместитель находился в городе Балыкчы Иссык-Кульской области, где проходили масштабные тактико-специальные антинаркотические учения ОДКБ – "Гром-2019".

После поступления указанного сообщения дежурным было доложено Курсану Асанову, как заместителю министра внутренних дел, который должен был немедленно выехать к месту происшествия, оценить оперативную обстановку, и в соответствии со сложившейся ситуацией, определить силы и средства, а также экипировку личного состава и действовать согласно нормативных планов МВД Кыргызской Республики.

На неоднократные телефонные звонки руководства МВД КР и Аппарата Правительства КР, Курсан Асанов, введя их в заблуждение, отвечал, что находится на месте и руководит личным составом. Однако, проведенным служебным расследованием и также в рамках досудебного производства, пеленгацией его сотового телефона установлено, что Курсан Асанов с 20:00 часов до 21:20 часов находился в ресторане отеля "Пинара" и ужинал со

своими друзьями. И только спустя по истечению 1,5 часов, а именно в 21:28 часов, прибыл на развилку дороги с.Горная Маевка, что расположено в 5 км. от села Кой-Таш, где находился уже личный состав самостоятельных служб МВД, ГУВД Чуйской области и г. Бишкек.

По прибытию на место происшествия Курсан Асанов, не оценив оперативную обстановку, не принял соответствующие организационные мероприятия по наведению общественного порядка и оказанию содействия сотрудникам ГКНБ КР, осуществляющим принудительный привод Алмазбека Атамбаева, тем самым нарушив все нормативно-правовые акты, регламентирующих деятельность ОВД КР.

По прибытию Курсана Асанова на место прибыл в 21:28 часов, сторонников Алмазбека Атамбаева не было в большом количестве и сотрудники "Альфа" ГКНБ не были захвачены в заложники, если бы Курсан Асановым при принятии своевременных мер, в светлое время суток по наведению общественного порядка, имелась реальная возможность предотвращения всех последствий, которые наступили из-за его безграмотных действий, а именно начальник ГУВД Чуйской области Самата Курманкулов и многие другие сотрудники не получил бы телесные повреждения различной тяжести, которые находились рядом с ним.

Из-за непринятия К.Асановым своевременных превентивных мер, а также затягиванием времени по принятию решений, образовалась агрессивная толпа сторонников А.Атамбаева, которая начала закидывать сотрудников милиции камнями, и оказывать активное сопротивление законным действиям сотрудников милиции, тем самым допустил жестокое избиение, захват в заложники сотрудников "Альфа" и огнестрельного оружия, в последствии создалась угроза безопасности жизни и здоровья гражданского населения, и сотрудников правоохранительных органов. Все это подтверждается показаниями руководителей подразделений МВД, ГУВД Чуйской области и г. Бишкек.

Только, после прибытия министра внутренних дел с Нарынской области в с.Кой-Таш, в 01:30 часов, им было принято решение, в целях исключения дальнейших жертв как со стороны мирного населения, так и со стороны сотрудников правоохранительных органов, о передислокации личного состава ОВД в места расположения.

Все указанные обстоятельства установлены проведенным служебным расследованием и материалами досудебного производства. Кроме этого, К.Асанов в своем выступлении заявляет, "что он исполнял указание о доставлении А.Атамбаева на допрос". В данном случае К.Асанов вводит общественность в заблуждение, так как все действия по досудебному производству осуществляется по следственному поручению, исполнение

которых ему никогда не поручалось, тем самым он показывает свою безграмотность и не знание элементарных норм уголовно-процессуального законодательства. Напоминаем, что Следственной службой МВД КР поручение о принудительном доставлении А.Атамбаева было поручено ГКНБ КР".

Напомним, Курсана Асанова после событий в Кой-Таше уволили с должности замминистра МВД, позже ему предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385845
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Курсан Асанов, МВД, Кой-Таш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  