МВД: Во время событий в Кой-Таше Курсан Асанов ужинал в ресторане

Пресс-служба МВД заявила, что экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов вводит общественность в заблуждение, а в первый день спецоперации в Кой-Таше вводил в заблуждение правительство и аппарат президента, сообщая, что находится на месте событий. По данным МВД, в это время он ужинал с друзьями в ресторане и поехал в Кой-Таш лишь спустя 1,5 часа после получения сообщения.

В МВД уверены, что если бы Курсан Асанов прибыл на место событий без промедления и незамедлительно принял бы меры по наведению порядка, то спецназ могли бы не захватить в заложники, а глава ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов не получил бы тяжелую травму.

Министерство сделало это заявление, после того, как Курсан Асанов рассказал прессе о своей точке зрения. Он заявил, что не понимает за что его судят, так как он выполнял приказ руководства.

МВД рассказало о хронологии 7 августа.

"7 августа 2019 года, в 20:00 часов в дежурную часть поступила информация о перестрелке в верхней части села Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области.

На тот момент, министр внутренних дел и его заместитель, в связи с событиями в местности Солтон-Сары находились в Нарынской области. Другой заместитель находился в городе Балыкчы Иссык-Кульской области, где проходили масштабные тактико-специальные антинаркотические учения ОДКБ – "Гром-2019".

После поступления указанного сообщения дежурным было доложено Курсану Асанову, как заместителю министра внутренних дел, который должен был немедленно выехать к месту происшествия, оценить оперативную обстановку, и в соответствии со сложившейся ситуацией, определить силы и средства, а также экипировку личного состава и действовать согласно нормативных планов МВД Кыргызской Республики.

На неоднократные телефонные звонки руководства МВД КР и Аппарата Правительства КР, Курсан Асанов, введя их в заблуждение, отвечал, что находится на месте и руководит личным составом. Однако, проведенным служебным расследованием и также в рамках досудебного производства, пеленгацией его сотового телефона установлено, что Курсан Асанов с 20:00 часов до 21:20 часов находился в ресторане отеля "Пинара" и ужинал со

своими друзьями. И только спустя по истечению 1,5 часов, а именно в 21:28 часов, прибыл на развилку дороги с.Горная Маевка, что расположено в 5 км. от села Кой-Таш, где находился уже личный состав самостоятельных служб МВД, ГУВД Чуйской области и г. Бишкек.

По прибытию на место происшествия Курсан Асанов, не оценив оперативную обстановку, не принял соответствующие организационные мероприятия по наведению общественного порядка и оказанию содействия сотрудникам ГКНБ КР, осуществляющим принудительный привод Алмазбека Атамбаева, тем самым нарушив все нормативно-правовые акты, регламентирующих деятельность ОВД КР.

По прибытию Курсана Асанова на место прибыл в 21:28 часов, сторонников Алмазбека Атамбаева не было в большом количестве и сотрудники "Альфа" ГКНБ не были захвачены в заложники, если бы Курсан Асановым при принятии своевременных мер, в светлое время суток по наведению общественного порядка, имелась реальная возможность предотвращения всех последствий, которые наступили из-за его безграмотных действий, а именно начальник ГУВД Чуйской области Самата Курманкулов и многие другие сотрудники не получил бы телесные повреждения различной тяжести, которые находились рядом с ним.

Из-за непринятия К.Асановым своевременных превентивных мер, а также затягиванием времени по принятию решений, образовалась агрессивная толпа сторонников А.Атамбаева, которая начала закидывать сотрудников милиции камнями, и оказывать активное сопротивление законным действиям сотрудников милиции, тем самым допустил жестокое избиение, захват в заложники сотрудников "Альфа" и огнестрельного оружия, в последствии создалась угроза безопасности жизни и здоровья гражданского населения, и сотрудников правоохранительных органов. Все это подтверждается показаниями руководителей подразделений МВД, ГУВД Чуйской области и г. Бишкек.

Только, после прибытия министра внутренних дел с Нарынской области в с.Кой-Таш, в 01:30 часов, им было принято решение, в целях исключения дальнейших жертв как со стороны мирного населения, так и со стороны сотрудников правоохранительных органов, о передислокации личного состава ОВД в места расположения.

Все указанные обстоятельства установлены проведенным служебным расследованием и материалами досудебного производства. Кроме этого, К.Асанов в своем выступлении заявляет, "что он исполнял указание о доставлении А.Атамбаева на допрос". В данном случае К.Асанов вводит общественность в заблуждение, так как все действия по досудебному производству осуществляется по следственному поручению, исполнение

которых ему никогда не поручалось, тем самым он показывает свою безграмотность и не знание элементарных норм уголовно-процессуального законодательства. Напоминаем, что Следственной службой МВД КР поручение о принудительном доставлении А.Атамбаева было поручено ГКНБ КР".

Напомним, Курсана Асанова после событий в Кой-Таше уволили с должности замминистра МВД, позже ему предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса.