После вступления в ЕАЭС, через РК в КР провозят товары без оплаты налогов

Министерство экономики Кыргызстана высказало свою точку зрения на обращение казахстанской стороны в Евразийскую Экономическую Комиссию (ЕЭК) и Всемирную Торговую Организацию (ВТО) о применении механизма определении минимального уровня контрольных цен.

"После присоединения Кыргызской Республики к ЕАЭС и снятия таможенного контроля на кыргызско-казахской границе многократно увеличились факты неучтенного провоза товаров на территорию Кыргызской Республики без соответствующих документов и уплаты налогов, либо с отражением недостоверных данных с занижением цены и объема ввозимого товара, что оказывает значимое влияние на стратегическую и экономическую безопасность КР", - говорится в сообщении Министерства экономики.

Факты нарушения процедуры ввоза товаров стали одной из причин по которой были приняты меры по усилению контроля за уплатой косвенных налогов.

"Минимальный уровень контрольных цен был введен исключительно в целях определения налогооблагаемой базы при выявлении фактов занижения стоимости товаров, либо отсутствии подтверждения фактической стоимости ввозимого товара", - отмечает ведомство.

Министерство экономики подчеркивает, что государство-член ЕАЭС имеет полное право применить механизмы определения цены для полноты уплаты НДС. Это право закреплено в пункте 18 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг.

"При этом необходимо отметить, что данный вопрос уже рассматривался на площадке ЕЭК, и было определено о правомерности применения данного механизма, но вместе с тем, было вынесено уведомление Кыргызской Республике о дискриминационном подходе при применении данного механизма, в связи с чем, необходимо привести национальное законодательство в соответствие с правом Союза. В связи с этим Министерством экономики КР был подготовлен проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс КР, где указывается о распространении данного механизма на отечественных производителей. Данный проект закона находится на рассмотрении Жогорку Кенеша КР", - заключили в Министерстве экономике.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в настоящее время в системе ВТО не зафиксировано поступления какого-либо обращения от Республики Казахстан с жалобой на действия Кыргызской Республики. Кыргызстан готов провести с Казахстаном консультации по поводу их обращения при поступлении таковой и обсудить этот процесс на рабочих комитетах ВТО.