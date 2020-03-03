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Женщины, напавшие на сотрудников ЖК, находятся в розыске

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- ВБ
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Женщины, которые напали на сотрудников Жогорку Кенеша во время беспорядков, находятся в розыске. Об этом сообщает издание коом.press со ссылкой слова на пресс-секретаря ГУВД Бишкека Улана Джумакова.

По его словам, им инкриминируется статья "Организация массовых беспорядков".

"В скором времени их найдут, и они будут доставлены на допрос", - заверил Джумаков.

Отметим, ранее в соцети появилось видео с митинга в поддержу Садыра Жапарова. На кадрах ролика видно, как женщины агрессивно накидывались на сотрудников ЖК.


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URL: https://www.vb.kg/385899
Теги:
ГУВД, митинг, розыск, Бишкек, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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