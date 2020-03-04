Опубликованы список погибших и пострадавших в ДТП на трассе Бишкек-Ош

Опубликован список погибших в страшной аварии на трассе Бишкек - Ош. Напомним, ночью 4 марта на автодороге в Ноокенском районе Джалал-Абадской области столкнулись минивэн "Мерседес-бенц Вито" и автомобиль "Хонда Джаз".

Список погибших:

1. Шермамат Темиров 1971 года рождения. Водитель "Хонда Джаз"

2. Маматураим Токтоназаров 1949 года рождения. Пассажир "Хонда Джаз"

3. Маматкул Рысбаев 1971 года рождения. Пассажир "Хонда Джаз"

4. Абдыкалык токтоназаров 1986 года рождения. Пассажир "Хонда Джаз"

5. Женщина 20-25 лет. Личность не установлена

6. Султанбек Кушбаков. Водитель "Мерседес-Бенц"

7. Мужчина 25-30 лет. Личность не установлена. Пассажир "Меседес-Бенц".

Еще шесть человек доставлены в больницу в селе Шамалды-Сай с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших трое гражданина Узбекистана.

Список пострадавших:

1. Сапира Алаханова 1963 года рождения. Пассажирка "Мерседес-Бенц"

2. Медетбек Шамшиев 1965 года рождения. Пассажир "Мерседес-Бенц"

3. Рустамбек Эралиев 1988 года рождения, пассажир "Мерседес-Бенц"

4. Эрмаков Хайрулла Таратали угли 1999 года рождения. Гражданин Республики Узбекистан.

5. Кутбидинов Диербек Назамидинович 2000 года рождения. Гражданин Республики Узбекистан.

6. Нурмаматов Махмуддар1999 года рождения. Гражданин Республики Узбекистан