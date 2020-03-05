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Почему слушание дела Атамбаева проходит без СМИ? Ответ Верховного суда

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- Екатерина Улитина
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Экс-депутат ЖК Равшан Жээнбеков возмущен тем, что судебное слушание по делу о событиях в Кой-Таше проходит в закрытом режиме, без участия СМИ.

- Все 30 лет власть преследовала тех, кого не удалось обмануть. Сегодня обман становится сложнее и изощреннее, и власть больше ставит на репрессии и закрытые суды, - сказал Равшан Жээнбеков.

В пресс-службе Верховного суда пояснили, что в настоящее время в Первомайском районном суде Бишкека проходит предварительное слушание по делу. Материалы по существу не рассматриваются. В соответствии с частью 1 статьи 275 Уголовно-Процессуального кодекса Кыргызской Республики, предварительное слушание проводится судьей в закрытом судебном заседании.

Во время предварительных слушаний судья решит в том числе вопрос о закрытом или открытом режиме проведения процесса. В материалах дела имеется четыре засекреченных тома, что может послужить основанием для суда проводить весь процесс за закрытыми дверями.

Напомним, в Первомайском районном суде рассматривается дело о событиях в Кой-Таше 7-8 августа. Обвиняемыми являются Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, Равшан Джеенбеков, Меербек Мискенбаев, Кундуз Жолдубаева, Канат Сагымбаев, Марат Шаменов, Карыпбек уулу Рысбек, Фархат Баабиев, Канатбек Осмоналиев, Капарбек уулу Ноорузбек.


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URL: https://www.vb.kg/385945
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, Равшан Жээнбеков, Фарид Ниязов, суд, Кыргызстан, Кундуз Жолдубаева, Кой-Таш
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