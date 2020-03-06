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В Бишкеке внедорожник влетел в маршрутку. От удара из нее выпал пассажир

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- Оксана Гут
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В Бишкеке на перекрестке в маршрутку №214 влетел джип.

Как сообщает VB.KG пресс-служба УПСМ, 5 марта примерно в 16:20 часов на пересечении улиц Боконбаева и Турусбекова столкнулись пассажирский "Мерседес-Бенц Спринтер" и внедорожник "Волво".

В результате ДТП пострадали шесть человек.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, ведется досудебное производство, назначена все необходимые экспертизы.

Тем временем, в сети распространили видео самого столкновения. На нем видно, как после удара из маршрутки выпадает пассажир.

Запись момента аварии появилось на аккаунте oppa_kg в Instagram, а видео после ДТП опубликовано в Telegram-канале Koroche.


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URL: https://www.vb.kg/385967
Теги:
ДТП, маршрутки, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие
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