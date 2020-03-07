Кабмин призывает граждан не будоражить народ ложью о наличии COVID-19 в КР

Информация о том, что в Манасском районе Таласской области выявлены иностранные граждане, заразившиеся коронавирусом, ложные и не соответствует действительности. Об этом заявляет пресс-служба правительства.

По данным кабмина, на территории Кыргызской Республики на 7 марта подтвержденных случаев коронавируса нет, эпидемиологическая ситуация стабильная.

"Последние дни в социальных сетях и мессенджерах распространяется ложная информация, в которой говорится, что якобы в Покровскую больницу Манасского района Таласской области поступили граждане Турции, заразившиеся коронавирусом. Установлено, что автором ложной аудио записи является гражданка Кыргызской Республики, проживающая в Манасском районе Таласской области", - отмечает пресс-служба правительства.

Республиканский штаб по предупреждению проникновения коронавируса призывает граждан не будоражить народ своими безответственными заявлениями о наличии коронавируса в Кыргызской Республике, призвав граждан проявлять сознательность и не распространять в социальных сетях и мессенджерах информацию, не соответствующую действительности. Штаб призывает верить только официальным сообщениям государственных органов.