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Внук с подельником жестоко убили бабушку из-за 15 тысяч сомов

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- Оксана Гут
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В Чуйской области по подозрению в убийстве пенсионерки задержаны двое мужчин. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

4 марта в 13:30 часов в ОВД Ысык-Атинского района по линии 102 поступило сообщение по факту обнаружения трупа женщины в частном доме села Дмитриевка.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа совместно с руководством ОВД Ысык-Атинского района. По приезду сотрудники милиции обнаружили труп 72-летней гр. С.Г. с признаками насильственной смерти.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Ысык-Атинского района по признакам преступления, предусмотренного ст. 130 (убийство) УК Кыргызской Республики. Было начато досудебное производство, для установления причины смерти гр. С.Г. были назначены необходимые экспертизы.

В рамках проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции ГУВД Чуйской области совместно с сотрудниками милиции ОВД Ысык-Атинского района по подозрению в совершении убийства установлены и задержаны двое, ими оказались 37-летний гр. У.В. и 34-летний гр. Г.Л.

Все обстоятельство происшедшего выясняется. Задержанные водворены в ИВС. Досудебное производство продолжается.

По данным VB.KG, трагедия произошла из-за денег. Как рассказывают местные жители, один из подозреваемых - двоюродный внук убитой. В тот день он вместе с подельником распивал спиртные напитки, а после наведался к родственнице якобы по причине вернуть долг. Вместо этого пенсионерка была жестоко избита, ее душили, ударили по голове молотком, и в конце концов перерезали ей горло кухонным ножом. Преступники перевернули весь дом и нашли порядка 15 тысяч сомов, они также сорвали с жертвы золотые украшения. После чего скрылись.


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URL: https://www.vb.kg/386012
Теги:
задержание, кража, убийство, Чуйская область, Ысык-Атинский район, Кыргызстан
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