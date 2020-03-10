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Маматаев: Нельзя применять силу ни к женщинам, ни к мужчинам, ни к геям

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- Бакыт Басарбек
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В Кыргызстане представители правоохранительных органов не должны силовым методом разгонять мирные митинги. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился лидер политической партии "Ак калпак" Улукбек Маматаев.

Политик привел пример прошедшей в Бишкеке акции феминисток.

- Во-первых, каждый гражданин Кыргызстана по Конституции имеет право высказывать свое мнение. Никто не имеет право его затыкать или запрещать ему выступать. Я, конечно, не был на том митинге, но, я думаю, нарушения были с двух сторон. Женщины, как выясняется, не взяли разрешения на проведение своей акции у мэрии. В то же время и силовики поступили неправильно. Я лично это не одобряю. Там же не было агрессивных парней и так далее. Вышли обычные граждане, которые хотели высказать свою позицию, - сказал Маматаев.

Как может Кыргызстан называться цивилизованной страной, раз позволяются такие методы, отметил собеседник редакции.

- В любом случае так нельзя было их разгонять, а тем более бить и пинать. Это я про парней в калпаках. Еще и милиционеры начали их забирать. Мужская сила там была абсолютно не уместна. Тем самым мы только продемонстрировали свою слабость. Если мы считаем себя цивилизованной страной, то так нельзя было действовать. Можно было просто их прослушать и узнать, какие права нарушаются. Силовые методы – это не решение проблемы. Нельзя так поступать ни с кем: ни с женщинами, ни с мужчинами, ни даже с геями. Потому что мы претендуем на звание правового государства, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/386044
Теги:
МВД, митинг, Бишкек, Кыргызстан, Улукбек Маматаев
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Комментарии
Мика Мамаев
10.03.2020, 13:39
Карма: +263
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 378
Минусов: 115
Комментариев: 382

Элдин кандай экени ушундан билинет )))),,,турция кубалады,кавказда вообще жыты жок,россияда марш бар, бизде раскачивают астагфируллох,,,

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