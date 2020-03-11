Фарид Ниязов из СИЗО обвинил главу ГКНБ в событиях в Кой-Таше

Экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, который находится в СИЗО по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа, написал заявление. Сегодня, 11 марта, его распространила пресс-служба СДПК.

Фарид Ниязов уверен, что рано или поздно суд объективно и беспристрастно разберется в том, что произошло в Кой-Таше 7-8 августа. По мнению Ниязова массовые беспорядки были спровоцированы безответственными действиями руководства ГКНБ, а именно его руководителем.

"Именно Опумбаев своими приказами не позволил бойцам "Альфы" покинуть дом Атамбаева после провала своей спецоперации, как это делают другие спецслужбы во всем мире. Заставил остаться в опасности, зная, что из ближайших сел туда движется огромная толпа разгневанных людей.

Именно он вызвал "подкрепление" из МВД, зная о неизбежности столкновения милиции с народом, который в массовом порядке собирался в селе Кой-Таш, узнав о стрельбе в доме Атамбаева", - пишет Фарид Ниязов.

Он также винит главу ГКНБ в том, что тот "сознательно отдал спецназовца на растерзание толпы". Отметим, боец "Альфа" Усен Ниязбеков погиб, получив пулю в Кой-Таше 7 августа.

Фарид Ниязов называет суд по Кой-Ташскому делу спекуляцией на гибели спецназовца, а также игрой "на естественной жалости людей к избитым "альфовцам".

В завершение Ниязов пообещал, что будет добиваться открытого судебного процесса по делу о событиях в Кой-Таше.

Напомним, Фарид Ниязов является одним из 14 обвиняемых по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа. Также по делу проходит экс-президент Алмазбек Атамбаве, действующие и бывшие депутаты ЖК. Они обвиняются в захвате заложников, убийстве, покушении на убийство, организации массовых беспорядков и в других преступлениях.

Первомайский районный суд решил, что дело будет рассматриваться за закрытыми дверями.