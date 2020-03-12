Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Президент Казахстана отменил военный парад к 75-летию Победы из-за COVID-19

290  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Казахстане из-за коронавируса отменено не только празднование Нооруза (Наурыза), но и военный парад 9 мая, посвященный 75-летию Победы. Соответствующее решение принял президент РК Касым-Жомарт Токаев.

"В рамках мер по недопущению распространения коронавируса президент Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить публичные мероприятия по празднованию Наурыза, а также военный парад в столице Казахстана, посвященный 75-летию Победы. Глава государства поручил перенести запланированные ранее международные форумы. В то же время предприятия малого и среднего бизнеса должны продолжать работу. Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что ограничительные меры не должны нанести ущерба их деятельности. Крупные предприятия также продолжат бесперебойную работу", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

Напомним, ранее главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин заявил, что страна ожидает первый случай заражения COVID-19 с 11 по 16 марта, плюс неделя.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386117
Теги:
9 Мая, ВОВ, грипп, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  