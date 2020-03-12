Президент Казахстана отменил военный парад к 75-летию Победы из-за COVID-19

В Казахстане из-за коронавируса отменено не только празднование Нооруза (Наурыза), но и военный парад 9 мая, посвященный 75-летию Победы. Соответствующее решение принял президент РК Касым-Жомарт Токаев.

"В рамках мер по недопущению распространения коронавируса президент Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить публичные мероприятия по празднованию Наурыза, а также военный парад в столице Казахстана, посвященный 75-летию Победы. Глава государства поручил перенести запланированные ранее международные форумы. В то же время предприятия малого и среднего бизнеса должны продолжать работу. Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что ограничительные меры не должны нанести ущерба их деятельности. Крупные предприятия также продолжат бесперебойную работу", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

Напомним, ранее главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин заявил, что страна ожидает первый случай заражения COVID-19 с 11 по 16 марта, плюс неделя.