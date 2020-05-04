Сыдыкова: Отец прилег рядом с солдатом, а на утро выяснилось, что это немец

Для семьи Дильвары Сыдыковой 9 мая первый по значимости праздник. Ее папа и три его брата вернулись с войны, а вот отец мамы пропал без вести. Мать Бурулсун Сыдыкова до сих пор ищет данные о своем отце, который ушел на фронт в 1941 году, когда ей было всего 5 лет. Ее с сестрой родные увезли в село, чтобы девочки не умерли от голода в военное лихолетье.

Письма с фронта читали всем селом, или по очереди, так легче было пережить ожидание и неизвестность. Примерно в 1944 году пришло извещение о том, что отец Бурулсун Сыдыковой "пропал без вести". Когда война закончилась девочек привезли к родне отца, так как он был единственным сыном у своих родителей. Мама девочек очень любила своего мужа и трудно пережила горе потери, долго болела и вскоре умерла, когда Бурулсун было всего 18 лет.

Дочь приняла эстафету поиска отца. До сих пор нет нет, да и зайдет разговор между Бурулсун и дочкой Дильварой:, "а вот если бы мой папа был жив". Это началось с того момента, когда односельчанин из села Социалчи переехал в Германию. Там он встретил человека в калпаке. Оказалось он земляк-односельчанин. Новый знакомый пригласил кыргызстанца, рассказал, что остался в Германии после плена, побоялся возвращаться. Он фермер. Но назвать свою фамилию он наотрез отказался и попросил никому не рассказывать о нем, и не показывать фотографии.

После возвращения односельчанина все в селе не спали трое суток: ходили друг к другу, расспрашивали кто что помнит, доставали письма и фото с фронта - показывали односельчанину, встретившему бывшего военнопленного и говорили - может на моего отца похож? Посмотри!

Отец Дильвары - Омурбек Сыдыков, 1923 года, в 19 лет попал на фронт. Он служил в артиллерии, и судя по боевому пути их часть постоянно была в боях. Так что лиха военного он хлебнул с горочкой. Но о храбрости на войне не рассказывал, больше о бытовых подробностях.

Упоминал, что таскал вместе с другом украинцем на себе пушку, когда лошадей убивало. Ведь роста был высокого. И со смехом о том, что однажды от усталости в уличных боях уже где-то в Европе засыпал от усталости, и в темноте прилег рядом с другим солдатиком. Тот всю ночь стонал, а наутро оказалось, что это был немец. Он сдал его в плен.

Запомнилось, что в госпитале в Казани он повстречался с доктором по фамилии Садыков и он опекал его как брата. Они даже успели сдружиться Садыков и Сыдыков. Кыргыз и татарин.

- У отца была особая душа, трепетная, добрая. Он был чабаном, и каждый раз с джайлоо привозил букетик цветов, будил меня рано утром, заставлял выйти, порадоваться солнцу, утру, а я злилась по глупости. Теперь понимаю что он очень любил жизнь, понимал ее ценность, все ее радости. И меня любил, я же самая младшая, а всего в семье было 11 детей. Он всегда говорил, что нашей семье повезло, что из 4-х братьев все четверо вернулись домой. Что это просто счастье. Фильмов про войну не смотрел, но 9 мая рано утром включал радио на всю катушку и слушая военные песни, надевал свой пиджак с наградами и шел в сельсовет на праздник. А потом возвращался и просил налить 100 грамм. А когда мама смеясь ворчала, он тихо говорил, вы даже не понимаете… Наверное вспоминал своих погибших друзей.

Для семьи Дильбары 9 мая первый по значимости праздник. В прошлом году мы напечатали на футболках фото деда и все вдесятером, с детьми и внуками шли в строю Бессмертного полка.

Также она добавила, что они с семьей мечтают когда-нибудь попасть на парад Победы на Красную площадь, как хотел того отец.