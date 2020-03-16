КР проведет переговоры с КНР об оказании помощи по реагированию на COVID-19

Под председательством президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова 14 марта прошло заседание Совета безопасности в узком составе с участием руководителей государственных органов, полномочных представителей правительства в областях и мэров городов Бишкек и Ош.

В ходе заседания руководители Республиканских штабов, это вице-премьер-министры Алтынай Омурбекова, Эркин Асрандиев и руководители государственных органов отчитались о проводимой работе и предпринимаемых мерах по реализации решений предыдущих двух заседаний Совета безопасности по недопущению проникновения коронавируса и обеспечению экономической безопасности страны.

Как сообщает пресс-служба президента, по итогам заседания Совета безопасности было принято решение, согласно которому правительству Кыргызской Республики и руководителям полномочных представительств правительства в регионах и мэриям городов Бишкек и Ош было рекомендовано:

- усилить противоэпидемиологические и практические мероприятия в сельской местности и приграничных районах с целью предотвращения рисков, связанных с возможностью заражения коронавирусом;

- провести разъяснительную работу с владельцами торгово-рыночных комплексов по обеспечению беспрепятственного доступа фермеров для реализации товаров собственного производства в целях обеспечения населения продовольственными товарами в достаточном объеме.

Руководителям правоохранительных органов и Государственного агентства антимонопольного регулирования было рекомендовано пресекать любые действия недобросовестных предпринимателей с целью необоснованного повышения цен на продукты питания и спекуляции на социально-значимых товарах.

Им также было поручено выявлять и привлекать к установленной законом ответственности лиц, нарушающих условия домашнего карантина.

Министерству иностранных дел и Министерству здравоохранения было рекомендовано провести переговоры с китайской стороной о возможности оказания Кыргызской Республике консультативной и практической помощи по реагированию на коронавирусную инфекцию.

Также задействованным государственным органам рекомендовано:

- провести переговоры с соседними государствами и создать совместные площадки по координации мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции и сохранение экономической активности в регионе;

- проводить всесторонние консультации с отечественными и иностранными предпринимателями по складывающейся ситуации с внесением предложений, способствующих уменьшению уровня спада экономической активности;

- оказывать поддержку экспортерам отечественной продукции, а также всестороннюю помощь перевозчикам и транспортно-логистическим компаниям;

- вести постоянную работу с крупными торговыми сетями по мониторингу потребления социально-значимых продовольственных товаров и принятия необходимых мер содействия при резком увеличении спроса на них;

- предусмотреть достаточное финансирование из республиканского бюджета мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности, а также борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Министерству образования и науки в целях предупреждения возможности распространения респираторных и инфекционных заболеваний было рекомендовано принять решение об объявлении досрочных каникул в период с 16 марта по 8 апреля 2020 года для организаций начального, среднего и высшего профессионального образования, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.