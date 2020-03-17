26-летний парень избил отчима и задушил. Тело нашли на проселочной дороге

Сотрудники милиции ОВД Аламединского района задержали мужчину, по подозрению в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

16 марта 2020 года примерно в 08:33 часов в ОВД Аламединского района поступило сообщение по факту обнаружения трупа на одной из автодорог в селе Кара-Жигач.

Был осуществлен выезд следственно-оперативной группы ОВД Аламединского района, где по приезду в селе Кара-Жигач на каменистой автодороге был обнаружен труп неизвестного мужчины азиатской национальности, примерный возраст 40-45 лет.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Аламединского района по признакам преступления предусмотренного ст.130 (убийство) УК Кыргызской Республики. Было начато досудебное производство.

Для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно заключению экспертизы выяснилось, что у мужчины был переломлен череп, имелись множественные переломы ребер, и также он был задушен.

Позже сотрудники милиции установили личность мужчины, им оказался житель Ысык-Атинского района Чуйской области 51-летний гр. Н.С.

В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции ОВД Аламединского района по подозрению за

совершения данного преступления был установлен и задержан ранее судимый 26-летний Ж.Д.

По предварительным данным, потерпевший являлся задержанному отчимом. Все обстоятельства случившего выясняются.

Задержанный водворен в ИВС. Досудебное производство продолжается.