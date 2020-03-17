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ГРС КР из-за угрозы COVID-19 напомнил об услуге доставки паспорта на дом

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- Оксана Гут
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В связи со сложившейся ситуацией в мире, а также в целях предупреждения и профилактики заражения и распространения коронавирусной инфекции Государственная регистрационная служба при правительстве Кыргызской Республики напоминает гражданам об услугах выездного мобильного ЦОН и доставки паспорта на дом.

Воспользоваться "Доставкой паспорта на дом" просто, отмечают в пресс-службе ГРС. При оформлении документов на изготовление паспорта, нужно попросить сотрудника, заполняющего документы указать доставку на дом (отметить галочкой), полный адрес и контактные данные.

Почтальон доставит готовый паспорт по указанному адресу в заявлении. Это может быть и место работы получателя, и фактический адрес проживания, любой удобный для гражданина адрес. Стоимость доставки 100 сом.

Оплата за услугу по изготовлению паспортов взимается отдельно, согласно установленного тарифа ГРС при ПКР. Доставка осуществляется в течение 2-3 рабочих дней с момента поступления паспорта в место оформления заявки на получение паспорта.

Мобильный ЦОН - это специальный микроавтобус, оснащенный необходимым техническим оборудованием для оказания услуг паспортизации и регистрации адреса проживания (прописка). В них есть кассовые аппараты, тут можно сделать фото и ксерокопию. В выездное обслуживание входят консультирование, прием и оформление документов на обмен паспорта, по достижению 16 лет, при утере, доставка готовых ID-карт и общегражданских паспортов. Стоимость услуги составляет 1616 сом в городе Бишкек и 995 сом в регионах страны. От 30 человек - 312 сом за 1 человека.

Услугами мобильных ЦОНов могут также воспользоваться граждане, проживающие в домах престарелых, ветераны Великой Отечественной войны, ЛОВЗ, а также сироты и воспитанники детских домов. Для этих категорий услуги оказываются бесплатно.


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URL: https://www.vb.kg/386230
Теги:
ГРС, ЦОН, паспорт, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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