Кабмин КР установил ограничение по цене на муку первого и второго сортов

Определено ограничение по цене на муку первого и второго сортов по всей республике. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

По данным Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики проведен анализ в разрезе всех регионов страны. По его итогам определен максимальный уровень оптовых и розничных цен на муку 1 и 2 сортов за 1 килограмм. За исключением муки мелкотоварной, расфосованной в заводской бумажной упаковке, торговцы не имеют право продавать муку выше установленных цен.

Нарушители ограничения будут привлекаться к административной ответственности согласно Кодексу Кыргызской Республики о нарушениях.

Что касается других наименований социально-значимых товаров, то по ним в настоящее время проводится анализ. В ближайшие дни будет определена максимальная стоимость на сахар, хлеб и растительное масло.