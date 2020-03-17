Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кабмин КР установил ограничение по цене на муку первого и второго сортов

57  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Определено ограничение по цене на муку первого и второго сортов по всей республике. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

По данным Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики проведен анализ в разрезе всех регионов страны. По его итогам определен максимальный уровень оптовых и розничных цен на муку 1 и 2 сортов за 1 килограмм. За исключением муки мелкотоварной, расфосованной в заводской бумажной упаковке, торговцы не имеют право продавать муку выше установленных цен.

Нарушители ограничения будут привлекаться к административной ответственности согласно Кодексу Кыргызской Республики о нарушениях.

Что касается других наименований социально-значимых товаров, то по ним в настоящее время проводится анализ. В ближайшие дни будет определена максимальная стоимость на сахар, хлеб и растительное масло.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386233
Теги:
правительство, цены, мука, Кыргызстан, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  