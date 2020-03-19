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Прибывших из Саудовской Аравии кыргызстанцев перевели в другую обсерваторию

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- Оксана Гут
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Прибывших кыргызстанцев из Саудовской Аравии перевели в другую обсерваторию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

После поступления сообщения о том, что прибывшие из умры кыргызстанцы пожаловались на условия содержания в карантине в 7-ой поликлинике в городе Ош, ситуацию прокомментировал член городского Штаба по противодействию коронавирусу главный врач Ошской городской детской инфекционной больницы Кайрат Абжалов.

По его словам, всех пациентов перевели в другую обсерваторию, где за ними осуществляется тщательный уход и созданы все необходимые условия. Пациентам 4 раза в день предоставляются медицинские маски и антисептические средства. Уход осуществляют посменно врач-инфекционист, дежурная медсестра и санитарка.


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URL: https://www.vb.kg/386270
Теги:
Ош, Саудовская Аравия, хадж, Кыргызстан, медицина, коронавирус, карантин
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