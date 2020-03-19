Прибывших из Саудовской Аравии кыргызстанцев перевели в другую обсерваторию

Прибывших кыргызстанцев из Саудовской Аравии перевели в другую обсерваторию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

После поступления сообщения о том, что прибывшие из умры кыргызстанцы пожаловались на условия содержания в карантине в 7-ой поликлинике в городе Ош, ситуацию прокомментировал член городского Штаба по противодействию коронавирусу главный врач Ошской городской детской инфекционной больницы Кайрат Абжалов.

По его словам, всех пациентов перевели в другую обсерваторию, где за ними осуществляется тщательный уход и созданы все необходимые условия. Пациентам 4 раза в день предоставляются медицинские маски и антисептические средства. Уход осуществляют посменно врач-инфекционист, дежурная медсестра и санитарка.