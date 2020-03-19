В связи с COVID-19 посольство КР в РФ перешло на усиленный режим работы

В связи с эпидемиологической ситуацией в Москве и мерами, которые предпринимаются ее властями для профилактики коронавируса, посольство Кыргызстана в России перешло на усиленный режим работы.

Как сообщили в дипмиссии, здесь не ограничен прием посетителей, гражданам предоставляются необходимые консультации, даются ответы на все возникающие вопросы. Организовано дополнительное дежурство сотрудников посольства. Также круглосуточно работает телефон горячей линии.

Обращаясь к соотечественникам, в посольстве напомнили о введении в Казахстане, в соответствии с указом его президента, чрезвычайного положения, что предусматривает временные ограничения на въезд в республику с 16 марта иностранных граждан и лиц без гражданства. И – об аналогичных ограничительных мерах применительно к России, действующих с 18 марта по решению правительства РФ.

В этой связи, как подчеркивается, сегодня стало невозможным пересечение кыргызскими гражданами российско-казахстанской государственной границы железнодорожным и автомобильным транспортом.

Выезд граждан КР из России в Кыргызстан возможен только самолетами, а их обратный въезд станет доступен только после снятия упомянутых ограничений.

Последние, как подчеркивается, носят исключительно временный характер.

Посольство призывало соотечественников в России отнестись к ним со всей серьезностью и неукоснительно соблюдать введенные правила. А именно – без надобности не посещать места массового скопления людей, соблюдать личную гигиену и придерживаться рекомендаций органов здравоохранения, не распространять в СМИ и социальных сетях через различные мессенджеры недостоверную информацию, касающуюся распространения коронавируса, в случае появления симптомов заражения новой инфекцией, незамедлительно связываться с врачами по телефону "103" либо вызвать скорую помощь.

В посольстве также отметили "эффективность взаимодействия по всем возникающим вопросам с государственными органами России, в том числе на высоком уровне". Дипмиссия также продолжает совместную работу с российскими компетентными органами по кыргызстанским грузоперевозчикам, находящимся на территории Ирана. В соответствии с договоренностью с азербайджанской, российской и казахстанской сторонами, часть этих грузоперевозчиков уже прибыла из Азербайджана в Россию, они доезжают до границы с Казахстаном для дальнейшего следования через его территорию транзитом в Кыргызстан.

"Каких-то особых проблем у граждан Кыргызстана, находящих в Москве и других регионах России, не возникает, вместе со всеми россиянами они сегодня существуют в режиме ограничительных мер, предпринимаемых властями. А вот тем, кто собирался убыть по разным причинам на родину, приходится корректировать свои планы, откладывать поездки, кому-то – сдавать билеты. Также на время действия этих мер отложены все мероприятия, проведение которых планировалось на ближайшее время посольством", - прокомментировала атташе посольства Гулбарчын Байымбетова.