Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

ЧС: Суды в КР работают в штатном режиме. Участников просят быть в масках

98  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Судебные органы Кыргызской Республики работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда КР.

Отмечается, что в судах усилены меры предосторожности, организованы работы по дезинфекции помещений и другие меры профилактики.

"В этой связи в целях безопасности просим стороны приходить в судебные учреждения в медицинских масках и соблюдать порядок, дисциплину и привнести свой вклад в борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

Меры предосторожности не влияют на режим работы судов, поскольку в них рассматриваются дела, которые имеют предусмотренные законодательством различные сроки рассмотрения, подачи исков, обжалования судебных актов, определение меры пресечения и т.д.

При этом, если у сторон судебных процессов будут затруднения с явкой на судебные заседания из-за нарушения движения общественного транспорта и перемещений по республике, они имеют право направлять все свои возражения и доводы через почту в письменной форме или регистрировать в канцеляриях судов по месту жительства для отправки в вышестоящую инстанцию.

Сообщается, что во избежание распространения инфекций в залы судебных заседаний будут допускаться только участники судебных процессов – истцы, ответчики, обвиняемые, потерпевшие и их адвокаты, представители, а также государственные обвинители.

"В этой связи просим воздержаться иных лиц присутствовать на открытых судебных заседаниях".

В порядке информации, неявка на судебные заседания Верховного суда лиц, участвующих в деле, надлежащее извещенных о дне, времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к разбирательству дела, поскольку Верховный суд Кыргызской Республики является судом кассационной инстанции и пересматривает судебные акты по вопросу правильности применения норм права.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386387
Теги:
Верховный суд, суд, Кыргызстан, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  