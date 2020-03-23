ЧС: Суды в КР работают в штатном режиме. Участников просят быть в масках

Судебные органы Кыргызской Республики работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда КР.

Отмечается, что в судах усилены меры предосторожности, организованы работы по дезинфекции помещений и другие меры профилактики.

"В этой связи в целях безопасности просим стороны приходить в судебные учреждения в медицинских масках и соблюдать порядок, дисциплину и привнести свой вклад в борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

Меры предосторожности не влияют на режим работы судов, поскольку в них рассматриваются дела, которые имеют предусмотренные законодательством различные сроки рассмотрения, подачи исков, обжалования судебных актов, определение меры пресечения и т.д.

При этом, если у сторон судебных процессов будут затруднения с явкой на судебные заседания из-за нарушения движения общественного транспорта и перемещений по республике, они имеют право направлять все свои возражения и доводы через почту в письменной форме или регистрировать в канцеляриях судов по месту жительства для отправки в вышестоящую инстанцию.

Сообщается, что во избежание распространения инфекций в залы судебных заседаний будут допускаться только участники судебных процессов – истцы, ответчики, обвиняемые, потерпевшие и их адвокаты, представители, а также государственные обвинители.

"В этой связи просим воздержаться иных лиц присутствовать на открытых судебных заседаниях".

В порядке информации, неявка на судебные заседания Верховного суда лиц, участвующих в деле, надлежащее извещенных о дне, времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к разбирательству дела, поскольку Верховный суд Кыргызской Республики является судом кассационной инстанции и пересматривает судебные акты по вопросу правильности применения норм права.