Из-за ЧП расписание авиарейсов в аэропортах "Манас" и "Ош" может меняться

В связи с введением чрезвычайного положения в отдельных городах и регионах Кыргызстана, расписание международных авиарейсов в аэропортах "Манас" и "Ош" может меняться. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас".
По статусу рейсов необходимо обращаться напрямую в представительства авиакомпаний:
"Просьба без уточнения времени вылета/прилета рейса не приезжать в аэропорты за получением дополнительной информации. Администрация ОАО "Международный аэропорт "Манас" приносит извинения за причинённые неудобства", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ОАО напоминают, что вход в аэровокзалы аэропортов "Манас" и "Ош" временно осуществляется только по авиабилетам на текущую дату.