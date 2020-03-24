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Из-за ЧП расписание авиарейсов в аэропортах "Манас" и "Ош" может меняться

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- Оксана Гут
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В связи с введением чрезвычайного положения в отдельных городах и регионах Кыргызстана, расписание международных авиарейсов в аэропортах "Манас" и "Ош" может меняться. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас".

По статусу рейсов необходимо обращаться напрямую в представительства авиакомпаний:

  1. маршрут "Москва-Бишкек-Москва" – ПАО "Аэрофлот", тел.: +996 (312) 620 071, 620 072, 620 073 раб.
  2. маршрут "Новосибирск-Бишкек-Новосибирск" – ОАО "Авиакомпания "Сибирь", тел.: +996 (312) 910 460 раб.
  3. маршрут "Москва-Ош-Москва" – ОсОО Авиакомпания "Авиа Траффик Компани", тел.: +996 (312) 544 788, 544 790 раб. и (552) 500 557 моб.

"Просьба без уточнения времени вылета/прилета рейса не приезжать в аэропорты за получением дополнительной информации. Администрация ОАО "Международный аэропорт "Манас" приносит извинения за причинённые неудобства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ОАО напоминают, что вход в аэровокзалы аэропортов "Манас" и "Ош" временно осуществляется только по авиабилетам на текущую дату.


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URL: https://www.vb.kg/386440
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, новый авиарейс, Аэропорт "Манас", коронавирус, карантин
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