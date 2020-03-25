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19 грузовых авто возвращается в КР через транзитный коридор в РК

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- Оксана Гут
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Накануне, 24 марта, казахстанская сторона начала пропуск второй колонны кыргызских грузовых автотранспортных средств, направляющихся из Исламской Республики Ира в Кыргызскую Республику транзитом через территории Азербайджанской Республики, Российской Федерации и Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

На текущий момент через контрольно-пропускной пункт "Котяевка-Курмангазы" на казахстанско-российской границе на территорию Республики Казахстан въехала вторая колонна из 19 автомашин, которые далее направятся в Кыргызскую Республику, также в сопровождении патрульной полиции Республики Казахстан.

Посольство Кыргызской Республики в Республике Казахстан напоминает, что транзитный коридор организован казахстанской стороной исключительно для кыргызских грузовых автомашин следующих из Ирана и является одноразовой акцией.


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URL: https://www.vb.kg/386470
Теги:
граница, грузоперевозки, Иран, Кыргызстан, коронавирус, карантин, МИД
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