В КР еще двое зараженных. Один выявлен в Бишкеке, второй в Чуйской области

В Кыргызстане выявлены еще два случая заражения COVID-19. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник управления общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова.

Так, на 15:00 часов 25 марта по стране 44 зараженных граждан.

Новые случаи: Один мужчина 1960 г.р. выявлен в городе Бишкек в результате работы по нахождению контактных лиц. Второй - тоже мужчина 1985 г.р. выявлен в Московском районе Чуйской области. Он прибыл из Дубаи 20 марта. Состояние здоровья обоих удовлетворительное.

На сегодняшний день всего в стране подтверждено 44 случая регистрации коронавируса, из них:

в Ошской области – 20 случаев

в Джалал-Абадской области – 19 случаев

г.Бишкек – 3 случая,

в Чуйской области – 1 случай

в Баткенской области – 1 случай.