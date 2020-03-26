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Профилактика COVID-19: Уборка дома каждые 1,5 часа и овощи вместо фастфуда

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- Оксана Гут
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Коронавирусная инфекция живет в окружающей среде 3 часа, в аэрозольной среде порядка 6-7 часов. Об этом сообщила начальник управления общественным здравоохранением Минздрава Айнура Акматова.

Поэтому, отметила она, так необходимо дезинфицировать поверхности 70-процентным спиртом (в том числе мобильный телефон), меньше касаться наличных денежных средств, входных ручек и прочего, и каждые полтора часа дома проводить влажную уборку.

Также в торговых центрах должна проводиться санитарная обработка каждые 1,5 часа, продавцы должны носить маски и перчатки, кроме того внутри маркетов и магазинов должны быть средства для очистки воздуха.

Так как вирус новый, то ученые в мире исследуют его, сказала Айнура Акматова. Известно, что COVID-19 наносит больше вреда здоровью людям старше 60 лет, но и несовершеннолетние могут заразиться (как в Кыргызстане, в том числе). У более молодых пациентов заболевание проходит менее выраженно и часто бессимптомно.

"Если у заразившегося слабый иммунитет на 5-6 день начинают проявляться признаки болезни - кашель, температура, слабость, - констатирует Акматова, - Поэтому важно повышать иммунитет. Ограничить употребение алкоголя, меньше курить, отказаться от фастфуда, пить до 2,5 литров воды в день и употреблять витаминизированные продукты. Яблоки, морковь, свекла, зелень - они есть в любом магазине".


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URL: https://www.vb.kg/386504
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (13 материалов)
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