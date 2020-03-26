Второй за день, пятый за неделю. ГКНБ нашел еще одного дезинформатора

За четыре дня Госкомитет национальной безопасности пять раз сообщал об обнаружении распространителей ложных слухов о коронавирусе.
Сегодня ведомство выдало два таких сообщения.
В первой половине дня пресс-служба ГКНБ разослала информацию о дезинформаторе в Оше, после обеда стало известно, что Госкомитет
в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий нашел еще одного распространителя слухов в Ноокатском районе Ошской области.
И. уулу А., 1992 года рождения, на своей страничке в социальной сети разместил провокацинный пост об ошибочном диагнозе коронавируса.
Сотрудники ГКНБ нашли молодого человека и провели с ним профилактическую беседу. Сообщается, что он публично раскаялся в содеянном.
ГКНБ напоминает, что продолжит выявлять тех, кто занимается распространением панических слухов и фейковых информаций о коронавирусе, а также предпринимать усилия по недопущению эскалации общественно-политической и эпидемиологической ситуации в республике.
Отметим, за распространение ложной информации в рамках законодательства КР предусмотрена уголовная ответственность .