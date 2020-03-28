На счету для борьбы с коронавирусом в КР уже 49,5 млн сомов

На администрируемый счет для борьбы с коронавирусом поступило 49,5 млн сомов. Об этом сообщает Ресрубликанский штаб по COVID-19.
По состоянию на 27 марта 2020 года (17.00 часов) общая сумма денежных средств, поступивших на счет для зачисления добровольных взносов и безвозмездных средств на проведение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Кыргызской Республики, составила 49 млн 520 тыс. 447 сомов.
Открытые счета:
- в национальной валюте:
1) Центральное казначейство МФ КР
№ 4402011000101373 "Министерство здравоохранения Кыргызской Республики – мероприятия по коронавирусу", БИК 440001;
2) ОАО "РСК Банк"
расчетный счет № 1299004130020044 "Счет Центрального казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики для сбора денежных средств в поддержку с борьбой COVID-19 (в сомах)", БИК 129001;
3) ОАО "Айыл Банк"
расчетный счет № 1352119927702865 "Единый счет для добровольных платежей (COVID) (в сомах)", БИК 135001;
Для зачисления денежных средств в национальной валюте (в сомах) необходимо использовать код элемента "14 511 100 – Доходы, обращенные в пользу государства".