На счету для борьбы с коронавирусом в КР уже 49,5 млн сомов

На администрируемый счет для борьбы с коронавирусом поступило 49,5 млн сомов. Об этом сообщает Ресрубликанский штаб по COVID-19.

По состоянию на 27 марта 2020 года (17.00 часов) общая сумма денежных средств, поступивших на счет для зачисления добровольных взносов и безвозмездных средств на проведение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Кыргызской Республики, составила 49 млн 520 тыс. 447 сомов.

Открытые счета:

- в национальной валюте:

1) Центральное казначейство МФ КР

№ 4402011000101373 "Министерство здравоохранения Кыргызской Республики – мероприятия по коронавирусу", БИК 440001;

2) ОАО "РСК Банк"

расчетный счет № 1299004130020044 "Счет Центрального казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики для сбора денежных средств в поддержку с борьбой COVID-19 (в сомах)", БИК 129001;

3) ОАО "Айыл Банк"

расчетный счет № 1352119927702865 "Единый счет для добровольных платежей (COVID) (в сомах)", БИК 135001;

Для зачисления денежных средств в национальной валюте (в сомах) необходимо использовать код элемента "14 511 100 – Доходы, обращенные в пользу государства".