Умерла ли от COVID-19 пожилая женщина в Ала-Буке, рассказал замглава штаба

У 82-летней женщины, скончавшейся в Ала-Букинской больнице, диагноз COVID-19 не был подтвержден. Об этом 28 марта на брифинге в правительстве заявил заместитель руководителя Оперативного штаба министерства здравоохранения КР Касымбек Мамбетов.

Он рассказал, что пожилая женщина 17 марта вернулась из другой страны. Согласно протоколу ее поместили в обсерватор на базе Ала-Букинского района.

"У нее проявилась клиническая симптоматика, хронические заболевания. 23 марта ее перевели в Ала-Букинскую территориальную больницу. Приехали специалитсты из Бишкека. Но несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась. Но у нее не выявлено коронавирусной инфекции", - подчеркнул Мамбетов.

По его словам, у женщины была хроническая ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз.

"Этот букет вместе с пневмонией привел к смерти", - отметил замглава штаба и продолжил, - "Жизнь продолжается: кто-то умирает, кто-то рожает. Не все связано с коронавирусом".