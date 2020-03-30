Бишкекчан за выход из дома ждет штраф до 300 тыс сомов? Ответ комендатуры

Очередная рассылка в соцсетях по поводу карантинных мер из-за распространения COVID-19 вызвала недоумение у бишкекчан. В сообщении говорится, что отныне патрульные службы могут ошрафовать жителей столицы за нахождение на улице в дневное время на круглую сумму.

"На основании приказа районного коменданта г. Бишкек с 30 марта за пребывание вне дома без крайней необходимости будут штрафовать", - гласит мессендж.

И далее "прейскурант" - штраф для несовершеннолетних - от 120 тысяч до 140 тысяч сомов, для взрослых - от 260 тысяч до 300 тысяч сомов. Имеются также сроки по лишению свободы.

Так как комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев призывает граждан по всем вопросам для достоверного разъяснения обращаться в call-центры комендатуры, то редакция VB.KG (раз уж всем СМИ было отказано в аккредитации) последовала его призывам.

Так, дозвонившись с раза десятого (все четыре номера call-центра то отключены, то недоступны), отвечая на наш вопрос о подлинности рассылаемого сообщения об ужесточении наказания за пребывание граждан на улице днем, девушка с милым голосом вполне уверенно заявила:

"Это правда, рассылка не фейковая. Из-за того, что вчера нашли еще четверых зараженных, с сегодняшнего дня патрульные службы будут работать в усиленном режиме и начнут штрафовать всех, кто выходит на улицу без крайней причины. Человек может выйти в день лишь один раз в аптеку, магазин за продуктами или в больницу. При этом указывает время выхода и время возврата. Если бишкекчанин выйдет больше, чем один раз либо не предоставит маршрутный лист или выйдет по какой-либо другой причине, то он будет оштрафован, согласно указанным штрафам за нарушение карантина. Если на улице будет обнаружен несовершеннолетний, то его родители будут платить штраф".

Однако, редакция решила довониться до другого оператора того же call-центра комендатуры Бишкека. И каково же было наше удивление, когда женщина на том конце провода опровергла слова своей коллеги.

"Нет, штрафы в дневное время на граждан никто не будет накладывать. Кто вам такое сказал? (мы ответили, что ее коллега, но объяснения так и не получили - ред.). Только после начала комендантского часа действуют штрафные санкции. Никакой рассылки комендатура не делала. Люди могут выходить на улицу по трем причинам, вы знаете. Детей вообще лучше не выпускать из дома, берегите себя", - протараторила любезно женщина.

От редакции отметим, ранее Республиканский штаб распространил информацию о штрафах в отношении граждан, которые нарушили карантин. Но там речь шла о тех, кто отказывается от карантина или сбегает из него после прибытия из стран, где распространена коронавирсная инфекция, или кто является контактными с зараженными.

Также стоит напомнить, что в утреннем брифинге комендант Бишкека Алмаз Орозалиев, действительно, сказал, что с сегодняшнего дня в усиленном режим будет осуществляться патрулирование столицы. В частности, около 400 патрулей выйдут на службу. И "в отношении тех, кто нарушает санитарно-карантинные правила, будут приняты меры". Какие именно замглавы МВД не уточнил.