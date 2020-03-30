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Куда идут средства со счета по борьбе коронавирусом можно увидеть онлайн

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- Александра Василькова
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За движением средств на счету, отрытом для пожертвований на борьбу с коронавирусом, можно будет следить онлайн на специально созданном сайте. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

На онлайн ресурсе www.help.covid.kg в реальном режиме будет отображаться объем поступивших средств, на какие мероприятия они будут направлены. Кроме того, на сайте будет размещена информация по поступаемой гуманитарной помощи, в том числе продуктам питания, товарам, медикаментам и оборудованию, оборудование.

В оперативном штабе подчеркивают, что процесс распределения всех денежных средств на специальном счете по борьбе с коронавирусом, будет открытым и прозрачным.

Отметим, по данным Министерства финансов на 27 марта 2020 года на счет, который был открыт в Центральном казначействе для зачисления добровольных взносов и безвозмездных средств от физических и юридических лиц на проведение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Кыргызской Республики, поступило 49,5 миллиона сомов.


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URL: https://www.vb.kg/386638
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