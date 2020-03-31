На спецсчете по борьбе с коронавирусом уже больше 55 миллионов сомов

По данным на 30 марта 2020 года на счет, который был открыт в Центральном казначействе для зачисления добровольных взносов и безвозмездных средств от физических и юридических лиц на проведение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Кыргызской Республики, поступило 55,7 миллиона сомов. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Отметим, движение средств на спецсчете отображается на онлайн ресурсе www.help.covid.kg. Там в реальном времени можно увидеть объем поступивших средств, на какие мероприятия они направляются. Кроме того, на сайте будет размещена информация по поступаемой гуманитарной помощи, в том числе продуктам питания, товарам, медикаментам и оборудованию, оборудование.