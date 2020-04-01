ГКНБ расторг договор с ошским врачом. Его жена нарушила режим ЧП

Госкомитет национальной безопасности установил личность женщины, нарушившей режим ЧП в Оше. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Госкомитет национальной безопасности начал расследование инцидента, зафиксированного на видео, где женщина нецензурно ругается и пытается проехать через блокпост, ссылаясь на то, что что ее муж работает в ГКНБ.

Происшествие случилось 31 марта 2020 года около 15:00 на одном из блокпостов города Ош.

Установлена личность женщины, требовавшей проезда. Ею оказалась З. Т., 1976 года рождения. Она является супругой врача хирургического отделения Ошской городской больницы Г. А., который работает по совместительству на полставки в медицинском пункте УГКНБ КР по города Ош и Ошской области.

С 1 апреля 2020 года ГКНБ в одностороннем порядке был расторгнут договор с врачом-хирургом. Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 355 ч.1 (Угроза или насилие в отношении представителя власти) УК КР. Начато следствие.

ГКНБ напоминает, что в отношении нарушителей режима ЧП будут приниматься меры в соответствии с законодательством КР.