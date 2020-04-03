На российско-казахской границе помогли кыргызским автомобилистам

С момента закрытия границ России с Казахстаном, через территорию которого можно было проехать в Кыргызстан, возле пункта пропуска в городе Соль-Илецк Оренбургской области скопилось большое количество водителей из КР. На помощь им, как и в случае с соотечественниками в аэропортах Москвы, пришли в эти дни местные соотечественники.

Некоторые из ожидавших выезда потом вернулись обратно в российские пункты исхода, но многие продолжали оставаться на месте. В результате к сегодняшнему дню здесь находятся десятки граждан КР, надеющихся на пропуск их машин на родину.

Как сообщили в посольстве КР в РФ, в настоящее время около ста человек усилиями почетного консульства КР в Оренбургской области и диаспоры размещены в частных гостиницах. Трем семейным парам во временном обустройстве помог местный имам. Однако еще около полутора десятков кыргызстанцев по собственному желанию не покидают своих машин.

"Почетный консул КР в Оренбурге поддерживает постоянную связь с кыргызстанцами, находящимися на приграничной территории, власти Оренбургской области совместно с местной кыргызской диаспорой оказывают им посильную поддержку", - рассказали в посольстве.

"Вместе с тем, - продолжили в дипмиссии, - несмотря на разъяснения местных властей, консульских сотрудников и представителей диаспоры, отдельные лица неадекватно реагируют на происходящее. Продолжают нагнетать обстановку, распространяют предвзятую информацию и требуют открытия российско-казахстанской границы, что в условиях объявленного в России и Казахстане карантина пока невозможно".