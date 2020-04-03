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Даже Матраимовы борятся с коронавирусом. А где же энпэошники?

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- Анвар Ажиев
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Сегодня стало известно, что экс-президент переходного периода Роза Отунбаева выделит миллион сомов из своей пенсии в поддержку медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом.

В ее фонде пояснили, что Роза Исаковна вела переговоры с другими странами, насчет отправки экспресс-тестов в Кыргызстан. Но из-за приостановки авиасообщения и необходимости заключения официальных соглашений этот вопрос не решился. В результате Отунбаева решила поддержать медиков из собственного кармана.

Кстати, один миллион сомов – сумма пенсионных выплат экс-президенту не менее чем за десять месяцев. В декабре прошлого года глава Социального фонда Кыргызстана Медер Ирсалиев рассказал журналистам о том, что экс-главы КР получают пенсию в размере не менее 100 тысяч сомов в месяц.

Таким образом, Роза Отунбаева присоединилась к числу всех тех, кто своими пожертвованиями старается помочь как можно скорее остановить распространение COVID-19 по республике.

А компания это, надо отметить, весьма разношерстная – там не только государственные служащие, бизнесмены и депутаты. Среди тех, кто решил финансово помочь родине бороться с вирусом и столь противоречивый персонаж, как порнобарон Даниэль Ажиев. Организатор притонов в Бишкеке принял решение о выделении аж 7 миллионов сомов на это благородное дело, то есть дал чем на сегодня не политик, а просто бизнесмен Омурбек Бабанов.

Семейство Матраимовых, вместе с Райымбеком Матраимовым, разумеется, также активно оказывает помощь районам, закрытым на карантин из-за коронавируса, а также всем другим регионам Кыргызстана. Через благотворительный фонд "Исмаил Матраимов" регулярно идет доставка муки, растительного масла и медицинских масок, экспресс-тестов, выявляющих коронавирус за 15 минут.

Кроме того, фонд заявил о готовности закупить медицинские маски у отечественных производителей на 5 млн сомов для дальнейшего безвозмездного распространения, а также купил портативные ИВЛ-аппараты, которые, как заявлено, будут безвозмездно переданы Министерству здравоохранения.

Гражданский сектор и неправительственные организации, тем временем, о конкретной помощи помалкивают. И это странно. За почти тридцать лет независимости Кыргызстана НПО в нашей стране стали чем–то вроде закрытого бизнес–клуба. Финансовые потоки, которые проходят через них, сопоставимы с доходами крупных предприятий.

В ноябре прошлого года портал eldik.media опубликовал данные о суммах, которые НПО получают от доноров для ведения своей деятельности. По данным этого ресурса, у некоторых некоммерческих организаций годовой бюджет в хорошие годы – до 2017-го – превосходил 40 миллионов долларов.

После 2017 года денежные потоки со стороны доноров оскудели, поскольку администрация Дональда Трампа в свое время сократила расходы на финансирование деятельности неправительственных организаций в иностранных государствах. Однако, потом активность наших энпэошников снова усилилась, что позволяет сделать выводы, что вернулось на круги своя. Во всяком случае по части финансовых поступлений. Просто вспомните насколько граждански-активной была весна до объявления пандемии, ЧС, а затем и ЧП?

Теперь же энпэошников не видно и не слышно. Они даже в политику особо не лезут. Хотя обычно, становятся главными ньюсмейкерами по этой теме – комментируют любые мало-мальски ощутимые движения истеблишмента.

Последние выступления Чолпон Джакуповой по поводу референдума о форме правления – не в счет: понятно же, что в текущих условиях никто не станет проводить плебисцит. Так что вся эта полемика – просто показуха. Нужна ли она во времена, когда люди по всей стране с каждым днем становятся только беднее? Или гражданскому сектору в принципе нечем поделиться с кыргызским народом, кроме "самого ценного", что у них есть – бесполезных перед лицом коронавирусной инфекции советов.


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URL: https://www.vb.kg/386826
Теги:
НПО, Искендер Матраимов, Кыргызстан, Помощь, Райымбек Матраимов, коронавирус
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