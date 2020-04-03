Корея выделяет Кыргызстану 50 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом

Правительство Республики Корея экстренно выделяет 50 000 долларов правительству Кыргызской Республики для борьбы с коронавирусом. Об этом редакции VB.KG сообщила сотрудник посольства Республики Корея в Кыргызстане Адинай Ерматова.

По ее словам, денежные средства правительство Кореи экстренно выделяет через Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA).

"В связи с увеличением случаев заражения коронавирусом в Кыргызской Республике правительство Республики Корея, осознавая недостаточность медицинского оборудования и необходимость улучшения медицинского обслуживания в борьбе с коронавирусом в Кыргызстане, приняло решение оказать экстренную помощь через KOICA.

Денежные средства в размере 50 000 долларов будут направлены на приобретение средств индивидуальной защиты – 600 одноразовых защитных комбинезонов, 1000 одноразовых масок, 500 респираторных масок N95, медицинских очков, перчаток, халатов и т.п.

Правительство Республики Корея надеется, что денежная помощь в размере 50 000 долларов будет способствовать сокращению и эффективному предотвращению распространения коронавируса в Кыргызстане и окажет большую помощь медицинским работникам в борьбе с коронавирусом", говорится в сообщении посольства.